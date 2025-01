Mainz (ots) -Mitten im Wahlkampf für die Bundestagswahl 2025 meldet sich die ZDF-Nachrichtensatire "heute-show" zurück aus der Pause. Im "heute-show spezial: On the Rodelbahn to Kanzleramt" am Freitag, 24. Januar 2025, um 22.30 Uhr im ZDF checken Lutz van der Horst und Fabian Köster Kandidaten, Pläne und Programme im winterlichen (Wahl-) Kampf um den Chefposten der künftigen Bundesregierung.Zwischen Jahreswechsel und närrischem Fastnachtstreiben heften sich Lutz van der Horst und Fabian Köster den Protagonisten der Bundestagswahl an die Fersen. Sie stellen Volksvertretern und Wahlvolk, gewohnt charmant-bissig und satirisch überspitzt, die wichtigen und richtigen Fragen zur Wahlentscheidung und dem politischen Erbe der Ampel.Für ihre herausragenden Leistungen in der "heute-show" und in ihren Ausgaben von "heute-show spezial" erhielten Fabian Köster und Lutz van der Horst gerade eine "SPEZIAL"-Nominierung des Grimme-Preises 2025 in der Kategorie "Unterhaltung". Im vergangenen Jahr wurden sie mit dem Sonderpreis des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis ausgezeichnet - für das "heute-show spezial: Zwei Besserwessis im Osten".Am Freitag, 31. Januar 2025, 22.30 Uhr, meldet sich Oliver Welke dann wieder aus dem "heute-show"-Studio und begrüßt in der ersten Ausgabe 2025 Martina Hill ("Tina Hausten"), Christian Ehring und Dietrich Hollinderbäumer ("Ulrich von Heesen").Beide Sendungen sind jeweils am Tag der Ausstrahlung in der ZDFmediathek abrufbar und werden mit Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16293. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosEin Pressefoto erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/heuteshow) (nach Log-in), per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie die "heute-show" in der ZDFmediathek (https://zdf.de/comedy/heute-show)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5953617