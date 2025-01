Nürnberg (ots) -Die STAEDTLER-Gruppe hat den nächsten Meilenstein in ihrer Unternehmensentwicklung gesetzt und schlägt ein neues, ambitioniertes Kapitel der Unternehmensgeschichte auf. Unter dem Leitmotiv "Go Beyond" stellen die STAEDTLER-Vorstände Matthias Greiner (CEO/CFO), Dr. Konstantin Czeschka (COO) und Hannes Marohn (CSMO) die strategische Ausrichtung für die kommenden Jahre vor.Seit Juli 2024 ist der Vorstand der STAEDTLER-Gruppe komplett. Mit Hannes Marohn als neuem Chief Sales and Marketing Officer (CSMO) sind die strategischen Weichen für Marketing und Vertrieb gestellt. Mit seiner umfassenden Expertise und langjährigen Erfahrung auf internationalem Parkett wird Hannes Marohn dazu beitragen, das STAEDTLER Geschäft auf das nächste Level zu heben und die Position im internationalen Markt weiter auszubauen. Zuletzt war Hannes Marohn bei der Ravensburger Gruppe in der globalen Geschäftsverantwortung für den Puzzles Bereich sowie in der Leitung des internationalen Lizenzgeschäfts tätig.Um den Herausforderungen eines sich wandelnden Marktes und des zunehmenden Verdrängungswettbewerbs gerecht zu werden, wird sich die STAEDTLER-Gruppe auf strategischer und organisatorischer Ebene weiterentwickeln. Die zentrale Zielsetzung der Wachstumsstrategie "Go Beyond" ist es, die STAEDTLER-Gruppe von einem klassischen Schreibwarenhersteller zu einem globalen, markenorientierten Konsumgüterunternehmen zu transformieren. Dabei stehen Innovation und Diversifizierung im Fokus. Das Unternehmen plant, seinen Umsatz bis 2035 nahezu zu verdoppeln, neue Märkte und Geschäftsfelder zu erschließen sowie die digitalen Produkte weiter auszubauen.Die Kernpunkte der Wachstumsstrategie liegen im Auf- und Ausbau globaler Markenplattformen. Dabei liegt der Fokus auf den weltweit stärksten Produktmarken der Gruppe in den drei Bereichen Schreibwaren, Basteln und Kreativität. STAEDTLER will sich zudem als Marken-, Marketing- und Content-Powerhouse etablieren. Dies umfasst gezielte Investitionen in die Markenkommunikation und eine stärkere Verbraucherzentrierung.Neben der Optimierung bestehender Vertriebskanäle wird ein starker Fokus auf die Expansion in den drei Schlüsselregionen Südamerika, Nordamerika und Europa gelegt. Ein globaler Wachstumsfonds soll gezielt Investitionen in Wachstumsprojekte und -maßnahmen ermöglichen. Strategische Akquisitionen und Partnerschaften sind ebenfalls Teil der Wachstumsstrategie. Auch die Neugeschäftsentwicklung und die Digitalisierung spielen bei der neuen Marketing- und Vertriebsstrategie eine wichtige Rolle."Die Strategie 'Go Beyond' fordert uns heraus, mutig und innovativ zu sein, um in einem schwierigen Marktumfeld langfristig erfolgreich zu bleiben. Unsere Mission, Generationen zu befähigen, sich auszudrücken, ist dabei unser Antrieb", so der Vorstandsvorsitzende Matthias Greiner. "Die STAEDTLER-Gruppe blickt mit 'Go Beyond' auf eine Zukunft, die von Wachstum, Innovation und nachhaltigem Erfolg geprägt sein wird."Der weltweite Ausbau von "Go Beyond" wird von den drei Vorständen persönlich begleitet und in den nächsten Wochen international mit den jeweiligen Führungsteams ausgerollt.Über STAEDTLERSTAEDTLER zählt zu den weltweit führenden Herstellern und Anbietern von Schreib-, Mal-, Zeichen- und Modellierprodukten und ist eines der ältesten Industrieunternehmen Deutschlands. Mit seinen Produkten beflügelt das Unternehmen die Kreativität seiner Kunden ein Leben lang: Vom ersten Malstift in frühester Kindheit bis zu Produkten fürs kreative Gestalten bietet der Schreib- und Kreativwarenhersteller eine breite Produktpalette für alle Altersgruppen und Ansprüche und denkt dabei auch Altbewährtes vor dem Hintergrund der Digitalisierung neu. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Nürnberg, beschäftigt aktuell knapp 2.000 Mitarbeiter weltweit und ist in 26 Ländern mit Tochtergesellschaften vertreten. www.staedtler.comPressekontakt:Britta EnderLeitung UnternehmenskommunikationSTAEDTLER SEMoosäckerstraße 390427 NürnbergTel: +49 (0) 911 9365-821E-Mail: pr@staedtler.comOriginal-Content von: STAEDTLER SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105956/5953627