Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. "Amerikas goldenes Zeitalter beginnt jetzt" und an der Börse werden die seit Jahresanfang ausgeteilten Karten nun wieder neu gemischt. Donald Trump tritt sein Amt mit einer für ihn typischen Rede und zahlreichen, öffentlichkeitswirksam unterzeichneten Dekreten gleich am ersten Tag seiner Amtszeit an. Hier lagen die Prioritäten aber nicht auf der Handelspolitik und den im Vorfeld angedrohten Strafzöllen, weshalb sich die Bewegungen an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...