Berlin (ots) -Scrive, ein führender Anbieter von Lösungen für elektronische Signaturen und digitale Identifikation in Europa, hat eine Partnerschaft mit Aareon geschlossen, einem der führenden europäischen Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen für die Immobilienwirtschaft. Die Lösung "Digitale Unterschrift" von Aareon in Verbindung mit der Technologie von Scrive lässt sich vollständig in ausgewählte ERP-Systeme integrieren. Ziel der Partnerschaft ist es, digitale Signaturen in jeder Qualifikationsstufe auf modernen Kommunikationswegen anzubieten. Dies gestaltet den Prozess einfach und effizient und bietet ein zeitgemäßes Kundenerlebnis.Aareon, gegründet im Jahr 1957 und mit Hauptsitz in Mainz, bietet eine Reihe an SaaS-Lösungen, die Immobilienunternehmen bei der effektiven, nachhaltigen und benutzerfreundlichen Verwaltung und Bewirtschaftung ihrer Immobilien unterstützen. Europaweit nutzen mehr als 13.000 Kundinnen und Kunden aus der Wohnungs- und gewerblichen Immobilienwirtschaft die Software-Lösungen von Aareon zum Management von rund 18 Millionen Einheiten.Mit seinem umfassenden Property Management System deckt Aareon den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie ab, von der Finanzierung bis zum Verkauf. Das Angebot von Aareon ist dafür in folgende Produktfamilien aufgeteilt - Manage, Pay, Sustain und Engage. Jede dieser Produktfamilien fokussiert sich auf die verschiedenen Prozesse in der Immobilienbranche. Über den Marktplatz Aareon Connect ermöglicht Aareon Immobilienunternehmen, ihr eigenes maßgeschneidertes digitales Ökosystem einfach zu gestalten.Effizientere, papierlose ProzesseEines der Ziele der Partnerschaft ist es, die Zukunft der Immobilienbranche noch nachhaltiger und effizienter zu gestalten - dies umfasst die weitere Reduzierung des Papierverbrauchs bei Verträgen in der Immobilienwirtschaft. Die Integration der e-Signatur-Lösungen von Scrive in die ERP-Systeme zahlt darauf ein und ermöglicht es Kundinnen und Kunden, Dokumente jederzeit und von überall aus komfortabel online über eine intuitive und anwenderfreundliche Benutzeroberfläche sowie mithilfe von vollständig digitalen Workflows zu unterschreiben. Druck und Postversand entfallen dabei ebenso wie die Überprüfung auf Vollständigkeit und das manuelle Scannen von Dokumenten.Die Verwaltung von Dokumenten sowie der standortunabhängige Zugriff auf diese wird so möglich. Entsprechende Dokumente umfassen Miet-, Unternehmens-, Einlagen- und Eigentumsverträge sowie SEPA-Lastschriftmandate. Ein weiterer Vorteil sind schnellere, effizientere Geschäftsabschlüsse durch flexible Workflows. Diese ermöglichen es den Nutzern und Nutzerinnen, Prozesse benutzerdefiniert an ihre Anforderungen anzupassen, beispielsweise sequentielles Signieren, Signiergruppen oder das Festlegen von Ablaufdaten für Dokumente. Funktionen zur Dokumentenverwaltung, wie zum Beispiel die Verfolgung von Dokumenten in Echtzeit, stellen zudem sicher, dass alle Dokumente rechtzeitig unterzeichnet und bearbeitet werden.Alle Stufen elektronischer Signaturen verfügbarMit der Integration der Scrive-Lösungen kann Aareon seinen Kundinnen und Kunden alle Stufen elektronischer Signaturen anbieten, von regulären digitalen Signaturen über digitale Vor-Ort-Signaturen bis hin zu qualifizierten elektronischen Signaturen (QES). QES sind rechtlich der handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt und gemäß eIDAS in allen EZ-Mitgliedstaaten als sicherste Form der elektronischen Signatur anerkannt. In Deutschland können QES beispielsweise bei Staffelmietverträgen (§557a BGB), Indexmietverträgen (§557b BGB), befristeten Mietverträgen (§550, §575 Abs. 1 BGB) und Beitrittserklärungen zu Genossenschaften eingesetzt werden.Ideal für die ImmobilienbrancheDie hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards der Scrive-Plattform sowie die umfassende Erfahrung des Unternehmens in der Immobilienbranche zeigen sich in den 12 der 15 führenden schwedischen Immobilienunternehmen, die bereits Scrive nutzen, um Branchenstandards und -vorschriften zu erfüllen und sicherzustellen, dass elektronisch unterzeichnete Dokumente rechtsverbindlich und durchsetzbar sind. Ebenso wie Aareon entwickelt Scrive seine Lösungen zukunftsorientiert weiter - mit dem Ziel die Digitalisierung der Immobilienbranche voranzutreiben.Scrive legt zudem einen besonderen Schwerpunkt auf Sicherheit: Alle Dokumente und Transaktionen über Scrive sind verschlüsselt und werden gemäßglobaler Sicherheitsstandards sicher gespeichert. So entsteht eine zuverlässige Umgebung geschaffen, die zudem einen Großteil aller Prozessfehler beseitigt. Mit Scrive unterzeichnete Dokumente sind mit den Anforderungen des globalen Vertragsrechts konform und aufgrund eines einzigartigen, auf der Distributed Ledger-Technologie (Blockchain) basierenden Verfahrens zum Schutz vor Manipulation vor Gericht durchsetzbar. Jedes mit Scrive unterzeichnete Dokument verfügt über ein umfassendes Paket an Nachweisen mit einem detaillierten Prüfpfad sowie einem manipulationssicheren, digitalen Siegel, das unabhängig von Scrive oder anderen beteiligten Parteien verifiziert werden kann."Durch die Integration der digitalen Signaturlösung von Scrive in unsere Aareon Connect-Lösung 'Digitale Unterschrift' wird der Vertragsprozess signifikant vereinfacht. Auf diese Weise können unsere Kundinnen und Kunden sowohl Zeit als auch Kosten bei Geschäftsabschlüssen sparen - ein zentraler Mehrwert", sagt Richard Hector, Managing Director Aareon Connect.Mads Rebsdorf, CEO von Scrive, fügt hinzu: "Die Partnerschaft zwischen Scrive und Aareon ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass Immobilienexpertinnen und -experten in der stark regulierten und zunehmend digitalen Immobilienbranche effizienter und sicherer arbeiten können."Über ScriveGegründet im Jahr 2010, ist Scrive heute führend im Bereich der Digitalisierung. Unternehmen weltweit nutzen die elektronischen Signatur- und Identifikationslösungen von Scrive, um ihre Dokumenten- und Vertragsprozesse zu automatisieren. So begleitet Scrive Organisationen jeder Größe durch Onboarding- und Signaturprozesse und unterstützt sie dabei, Sicherheit, Compliance, Datenqualität und das Nutzererlebnis zu verbessern. Mehr als 10.000 Kunden weltweit vertrauen auf Scrive, darunter Marktführer wie Pleo, DNB und BMW Financial Services. Scrive hat seinen Hauptsitz im schwedischen Stockholm und wird von Vitruvian Partners unterstützt.www.scrive.comÜber AareonAareon ist Europas etablierter Anbieter von SaaS-Lösungen für die Immobilienwirtschaft und Wegbereiter für die digitale Zukunft der Branche. Durch die Verbindung von Menschen, Prozessen und Immobilien schafft Aareon ein eng vernetztes immobilienwirtschaftliches Ökosystem. Das Property Management System bietet intelligente Softwarelösungen, um Immobilien effizient zu verwalten und instand zu halten sowie alle Beteiligten digital einzubinden. Als verlässlicher und innovativer Partner setzt sich Aareon leidenschaftlich für nachhaltige Wohn- und Arbeitsräume ein.Mit einem engagierten Team von mehr als 2.000 Mitarbeitenden erzielte Aareon im Jahr 2023 einen Umsatz von 410 Millionen Euro (pro forma) und ein Adjusted EBITDA von 137 Millionen Euro (pro forma).www.aareon.com