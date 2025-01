Hamburg (ots) -Während die deutsche Produktnorm für Steckersolargeräte weiter auf sich warten lässt, schafft EPP Energy Peak Power GmbH (EPP) als Anbieter innovativer Steckersolargeräte Fakten. "Das weltweit größte normgerechte Plug and Play-Solarsystem" ist ab sofort exklusiv unter Epp.solar im Angebot. Durch die innovative Technologie des ready2plugin Stromwächters kann das Gerät sicher über einen Schukostecker in die bestehende Elektroinstallation einspeisen - normgerecht, zukunftssicher und vollständig im Rahmen der deutschen Vorschriften. Es schafft bis zu 6000 Wp Photovoltaikleistung bei 2000 Watt AC-Leistung aus einem hochwertigen Growatt Wechselrichter, verfügt über einen leistungsfähigen Speicher und spielt damit in der Liga der Eigenheim-Solaranlagen.Noch sind die Leistungsgrenzen der anstehenden Produktnorm für Steckersolargeräte und Balkonkraftwerke für die Einspeisung über den Schutzkontaktstecker nicht verabschiedet. Wer aber "Das weltweit größte Plug and Play-Solarsystem" bei EPP bestellt, macht sich mit dem dort verbauten ready2plugin Stromwächter von dieser Entwicklung unabhängig.Intelligente Technologie sorgt für normgerechten AnschlussDenn diese Schlüsseltechnologie von indielux hält bereits heute alle relevanten Vorschriften und Normen ein und wird per Softwareupdate stets an alle Novellierungen angepasst. Der intelligente ready2plugin Stromwächter erfasst den Netzbezug und kommuniziert mit dem Growatt-Wechselrichter der Anlage und stellt so normgerecht und gesetzeskonform sicher, dass es zu keiner Überlastung der Elektroinstallation kommen kann.Gleichzeitig sorgt er aber dafür, dass stets ein Maximum an verfügbarer Photovoltaikleistung für den Eigenverbrauch bereit steht. Das verdoppelt den erzielbaren Selbstversorgungsgrad gegenüber Steckersolargeräten ohne ready2plugin. Diese Technologie erlaubt als einzige auch bei dieser hohen Leistung europaweit rechtssicher, normkonform und unkompliziert ohne Elektrikereinsatz die Nutzung bestehender Elektroinstallationen über einen Schutzkontaktstecker. Außerdem darf "Das weltweit größte Plug and Play-Solarsystem" vom Laien selbst angemeldet werden, was weitere Kosten spart.Null Installationskosten und hoher Selbstversorgungsgrad pushen die RenditeDie Installation einer Eigenheim-Photovoltaikanlage ist normalerweise mit einer Veränderung der bestehenden Elektroinstallation verbunden, die nur ein zertifizierter Elektriker vornehmen darf. Dieser Bauabschnitt entfällt für das "Das weltweit größte Plug and Play-Solarsystem", denn es speist in die vorhandene Elektroinstallation ein und kann durch den Anwender selbst installiert werden. Damit fällt auch der große Kostenblock der fachgerechten Installation weg. Das neue System besteht in seiner größten Variante aus 12 Solarmodulen à 500 W (insgesamt 6 kW). In Verbindung mit einer optionalen 5,12-kWh-Batterie kann das System etwa 4.725 kWh Strom pro Jahr ersetzen, was zu geschätzten jährlichen Einsparungen von 1.984 EUR führt.*Darüber hinaus trägt es zur ökologischen Nachhaltigkeit bei, indem es den CO2-Fußabdruck um 1.729 kg CO2-Emissionen pro Jahr verringert. So kann sich die Anlage - je nach Stromtarif - bereits in 4-5 Jahren amortisiert haben. Obwohl die Anlage auch selbst installiert werden kann, bietet EPP optional einen professionellen Installationsservice an. Auch bei Inanspruchnahme dieses Service gilt: Die Wirtschaftlichkeit des Systems ist selbst ohne Subventionierung aus dem EEG besser als die einer vergleichbaren EEG-Anlage.Kostenlose Planung inklusiveInteressenten bietet EPP eine kostenlose Planung der Anlage an. Dabei können mit einer Simulationssoftware relevante Parameter wie die Dachsituation, Neigungswinkel, Verschattung berücksichtigt werden. Diese Planung erleichtert die Eigenmontage der Anlage und hilft bei der Auswahl der Spezifikationen entsprechend der konkreten Montagesituation für "Das weltweit größte Plug and Play-Solarsystem".Starke Partner für InnovationenPatrick Willemer, Geschäftsführer von EPP sagt: "Für unsere Innovationsoffensive haben wir uns leistungsstarke und renommierte Partner ins Boot geholt. Indielux ist mit dem ready2plugin Stromwächter Pionier für normgerechte dezentrale Energielösungen und Growatt einer der größten Hersteller für hochwertige Wechselrichter für Privathaushalte im globalen Markt. Gemeinsam haben wir ein weltweit einzigartiges Produkt zum Nutzen der Verbraucher geschaffen.""Das weltweit größte Plug and Play-Solarsystem" soll nur der Auftakt sein, im Laufe des Jahres wird EPP exklusiv weitere Steckersolargeräte mit ready2plugin Technologie und Growatt-Wechselrichtern auf den Markt bringen und so für jeden Leistungsbedarf passende Geräte anbieten. Außerdem sollen zu Deutschland auch die Märkte in Frankreich, Österreich, der Schweiz, Polen und Spanien hinzukommen.Patrick Willemer, Geschäftsführer von EPP sagt: "Der gewaltige Zubau von Steckersolargeräten zeigt: Es gibt das Bedürfnis der Verbraucher, sich unbürokratisch so unabhängig wie möglich vom Zählerstrom zu machen. Dafür bietet EPP nun im Rahmen der deutschen Vorschriften zukunftssicher und exklusiv die weltweit leistungsfähigsten Lösungen."Vorteile zusammengefasst:- Kostensenkung: Die Gesamtkosten des Systems sinken gegenüber traditionellen Photovoltaikanlagen um bis zu 50 %, weil kein Elektriker kommen muss.- Spürbare Unabhängigkeit: Bis zu ca. 70 % Selbstversorgung durch intelligente Steuerung senkt die Stromkosten deutlich.- Einfache Anmeldung: Benutzerfreundliche Registrierung und Netzanschluss nach VDE-AR-N 4105, die von jedem durchgeführt werden kann.- Kostenlose Planung: EPP unterstützt bei der individuellen Planung und Dimensionierung der Anlage mithilfe einer professionellen Planungssoftware, welche die konkrete Montagesituation erfasst.- Plug-and-Play-Design: Normgerechter, einfacher und sicherer Anschluss über einen Standardstecker - mit dem ready2plugin Stromwächter kein Elektriker erforderlich.* Die tatsächliche Systemleistung kann je nach Sonneneinstrahlung, Beschattung, regionalem Klima und Ausrichtung der Module variieren. Die Hinzufügung eines Batteriespeichers kann den Eigenverbrauch um bis zu 70 % oder mehr steigern, je nach individuellem Energieverbrauchsverhalten. Alle Berechnungen sind Schätzungen.Weitere Informationen:Besuchen Sie unsere Website unter epp.solar/das-groesste-plug-and-play (http://epp.solar/das-groesste-plug-and-play) für detaillierte Informationen und exklusive Angebote.Über EPP Energy Peak Power GmbH:EPP ist ein führender Anbieter innovativer Solarenergie-Lösungen in Europa. Das Unternehmen möchte es dem Verbraucher leicht machen, eigenen Strom zu produzieren und vertreibt daher Produkte, die zugleich anwenderfreundlich, hochwertig und innovativ, aber auch preisgünstig sind. 2024 wurde bei der Stiftung Warentest ein Balkonkraftwerk von EPP Testsieger - als einziges mit dem Prädikat "gut". Zugleich war das Gerät auch das günstigste der getesteten Balkonkraftwerke. Dieses Ergebnis ist für EPP zugleich Ansporn und Mission auf dem Weg der globalen Energiewende.EPP ist 2021 in Hamburg gegründet worden und wird von Patrick Willemer und Pallavi Sharma vertreten und geführt.