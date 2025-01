Wertberichtigungen in Milliardenhöhe beim dänischen Windkraftexperten Orsted lasten am Dienstag vormittag auch auf europäischen Branchenvertretern inklusive der Nordex-Aktie. Um fast drei Prozent geht es mit dem Titel nach unten. Vor allem im US-Geschäft verspürte Orsted zuletzt heftigen Gegenwind. Zinserhöhungen in den USA, Verzögerungen beim Offshore-Windparkprojekt Sunrise Wind vor der Küste des US-Bundesstaates New York, höhere Kosten für Pachtverträge für Meeresböden im Off-Shore-Geschäft machen ...

