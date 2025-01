Die meistgehandelten Produkte: Deutsche Bank und Deutsche Telekom stark gefragt!

Der DAX® notiert am heutigen Dienstag bei rund 20.985 Punkten und damit kaum verändert zum Vortag. Der gestrige Amtsantritt Trumps und die Unsicherheiten über die künftige Handelspolitik haben fast keinen Einfluss auf den deutschen Leitindex und die Anleger. Gestern stieg der DAX® über die Marke von 21.050 Punkten auf ein neues Rekordhoch. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call-Optionsscheine auf Deutsche Bank.

In den USA ist vergangene Woche schon die Berichtssaison abgelaufen. Die großen Finanzinstitute konnten starke Ergebnisse liefern. Das sorgte für Optimismus bei den Anlegern. Die Aktie der Deutschen Bank liegt auf Wochensicht fast 10% im Plus, in den letzten 6 Monaten ist es sogar ein Anstieg um mehr als 21%. Die Hoffnung, dass sich identische Erfolge abzeichnen werden, wird sich am 30. Januar zeigen. Auch Call-Optionsscheine auf Deutsche Telekom sind stark gefragt. Bei einem der weltweit führenden Anbietern von Telekommunikation und Informationstechnologie läuft es jüngst ausgezeichnet. Auf 6-Monats-Sicht notiert das Papier fast 25% höher bei rund 30,36 EUR. Weiter hat RTL Deutschland die Streaming-Partnerschaft mit Telekom verlängert. Dabei werden die Streamingangebote von RTL bis 2030 über MagentaTV verfügbar sein. Zuletzt stehen Long Faktor-Optionsscheine auf EssilorLuxottica im Blickpunkt der Anleger. EssilorLuxottica ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Design, Herstellung und Vertrieb von Brillengläsern, Brillenfassungen und Sonnenbrillen. Das Papier hat heute ein neues Rekordhoch von 246,60 EUR erreicht. Seit Juli geht es aufwärts bei der Aktie. Grund hierfür ist die Partnerschaft mit Meta und die starken Zahlen von Richemont vergangene Woche. Diese beflügelten die gesamte Luxusbranche.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD3CAV 1,45 20991,50 Punkte 21066,88 Punkte 126,93 Open End Bayer AG Call UG1HM7 7,41 21,375 EUR 14,07 EUR 2,93 Open End DAX® Put HD3LKB 4,63 20991,50 Punkte 21430,02 Punkte 40,86 Open End NVIDIA Corp. Put HD6BDD 1,59 138,93 USD 154,95 USD 6,39 Open End DAX® Call UG1MKK 1,71 20993,00 Punkte 20853,35 Punkte 124,58 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.01.2025; 11:11 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Omega Letzter Bewertungstag Deutsche Bank AG Call HC7M10 2,52 18,783 EUR 18,00 EUR 4,70 17.12.2025 DAX® Call UG1NK1 4,69 20993,50 Punkte 20700,00 Punkte 28,86 07.02.2025 Deutsche Telekom AG Call UG1092 0,20 30,455 EUR 36,00 EUR 18,06 18.06.2025 DAX® Call UG1S57 2,14 20993,50 Punkte 21000,00 Punkte 48,86 31.01.2025 Deutsche Bank AG Call HD4PTR 3,08 18,783 EUR 17,00 EUR 4,18 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.01.2025; 11:28 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Faktor Letzter Bewertungstag MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 5,54 384,21 USD 264,414516 USD 3 Open End EssilorLuxottica S.A. Long HC71VW 18,06 246,10 EUR 163,439695 EUR 3 Open End LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Long HC3WX4 3,10 696,70 EUR 455,510631 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9V 19,04 699,90 EUR 461,721622 EUR 3 Open End Advanced Micro Devices Inc. Long HD2RVA 1,57 122,65 USD 80,996538 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.01.2025; 11:36 Uhr;

