Saarlouis, 21. Januar 2025 (ots) -Am 28. Januar 2025 führt das Fallschirmjägerregiment 26, unter der Leitung von Regi-mentskommandeur Oberst Oliver Henkel, das Schießübungsvorhaben Kalter Sturm durch. Medienvertretende sind herzlich eingeladen, sich dabei einen Eindruck über die Leistungs-fähigkeit der Soldatinnen und Soldaten zu verschaffen.Das Fallschirmjägerregiment 26 übt vom 20. bis zum 31. Januar 2025 mit rund 1.200 Solda-ten auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz. Der Truppenübungsplatzaufenthalt und die integrierte Übung Kalter Sturm zielen darauf ab, die Fähigkeiten im Fallschirmjägerregi-ment 26 zur Durchführung von komplexen Gefechtsschießen weiter zu vertiefen und die Einsatzbereitschaft zu überprüfen. Kampfjets der Luftwaffe unterstützen die Fallschirmjä-ger dabei. In der Übung wird die militärische Unterstützung eines NATO-Bündnispartners nach einem Angriff auf dessen Hoheitsgebiet durch einen fiktiven Staat simuliert. Das Schießübungsvorhaben wird mit drei Fallschirmjägerkompanien und Unterstützungskräften, also mit rund 500 Soldatinnen und Soldaten, durchgeführt.Luftbewegliche Operationen und Einsätze im gesamten Intensitätsspektrum sind der Hauptauftrag des Fallschirmjägerregiments 26. Aus diesem Grund ist das Fallschirmjägerregiment 26, als Bestandteil der Luftlandebrigade 1, in der Lage, das Gefecht unmittelbar nach einer Luftlandung aufzunehmen. Fallschirmjäger können innerhalb kürzester Zeit mit ihrer gesamten Ausrüstung und ihren Fahrzeugen in weltweite Krisengebiete verlegt werden. Das Fallschirmjägerregiment 26 ist Teil der nationalen strategischen Reserve. Militäri-sche Evakuierungsoperationen von deutschen Staatsbürgern und weiteren Schutzbefohle-nen sowie bewaffnete Rückführung sind eine Dauereinsatzaufgabe der Fallschirmjäger.Mit der militärischen Evakuierungsoperation im Sudan im April 2023 und mit der Vorstatio-nierung auf Zypern für eine potentielle militärische Evakuierung im Nahen Osten im Oktober 2023 hat das Fallschirmjägerregiment seine schnelle Einsatzbereitschaft unter Beweis gestellt.Bereits am 08. Januar 2025 erfolgte auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz eine Infor-mationsveranstaltung, zu der der Kommandeur des Fallschirmjägerregiment 26, Herr Oberst Henkel, und der Kommandant des Truppenübungsplatzes, Herr Oberstleutnant Pierschel, eingeladen hatten.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, sich auf dem Übungsplatz einen Eindruck von der Übung und der Leistungsfähigkeit der Soldatinnen und Soldaten zu verschaffen.Bitte melden Sie sich dazu bis Donnerstag, den 23. Januar 2025, 20 Uhr, mit beiliegendem Formular bei der Pressestelle Luftlandebrigade 1 an.Pressekontakt:Luftlandebrigade 1Hauptfeldwebel Patrick KrausTelefon: +49 (0) 6831 / 1271 - 1161E-Mail: llbrig1presse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/5953678