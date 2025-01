Mannheim (ots) -In Mannheim wird ein großer Erfolg gefeiert. Timo Krasko und Michael Schmitt, leidenschaftliche Unternehmer, haben mit der pA Medien GmbH über 10 Jahre eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben und die Online-Plattformen praktischArzt und Medi-Karriere geschaffen. Die beiden Jobbörsen zählen zu den reichweitenstärksten Karriere- und Infoportalen im Gesundheitswesen. Ab 2025 übernimmt FUNKE Digital als Digitalsparte der FUNKE Mediengruppe die beiden Jobportale und erweitert damit sein Netzwerk an spezialisierten Jobportalen.Seit der Gründung ist das Mannheimer Unternehmen profitabel und nachhaltig gewachsen und beschäftigt heute knapp fünfzig Mitarbeiter. Durch stetige Weiterentwicklung, hohe Agilität und innovative Prozesse verzeichnen praktischArzt und Medi-Karriere mittlerweile jährlich über 25 Millionen Besucher und unterstützen einen großen Teil aller deutschsprachigen Krankenhäuser mit Recruiting-Lösungen. Die hohe Bewerberreichweite führt dazu, dass Arbeitgeber im Gesundheitswesen zielgenau passende Bewerberinnen und Bewerber finden. Diese Expertise in einem spezialisierten Markt wird künftig auch die FUNKE Mediengruppe bereichern."Der Fachkräftemangel ist in kaum einem Bereich so eklatant wie im Gesundheitswesen. Mit der Übernahme von praktischArzt und Medi-Karriere erschließen wir uns so für unseren Recruiting-Bereich bei FUNKE Digital einen hochattraktiven Markt und sind von Start weg einer der stärksten Player. Das ist auch ein wichtiger Schritt für die Digitalstrategie von FUNKE", sagt FUNKEs Digitalchef Stephan Thurm. "Wir kennen und schätzen die Gründer schon lange und es ist beeindruckend, wie die beiden mit ihrem Team im Gesundheitsmarkt zu einem der führenden Anbieter wurden. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit ihnen das Wachstum weiter zu beschleunigen. Zusammen mit den Angeboten von FUNKE Works bauen wir damit unsere starke Position bei Spezialportalen für Recruiting-Lösungen weiter aus."Die Gründer und Geschäftsführer Michael Schmitt und Timo Krasko bleiben weiterhin an Bord und erschließen bereits zusätzliche Märkte für die Gruppe. "Die Übernahme kam zu einem sehr guten Zeitpunkt, denn wir übergeben ein wachsendes, profitables und erfolgreiches Unternehmen. Gleichzeitig freuen wir uns darauf, das Wachstum und den Ausbau der Portale in der FUNKE Mediengruppe weiterhin fortzusetzen.", so Michael Schmitt. "Wir werden sicherlich von zahlreichen Synergien innerhalb der Gruppe profitieren und bringen sehr gerne unsere Marktexpertise und Know-How mit ein, so dass beide Parteien nachhaltig profitieren werden.", fügt Timo Krasko hinzu.Über die pA Medien GmbH:- Die pA Medien GmbH mit Sitz in Mannheim betreibt mit praktischArzt (https://www.praktischarzt.de/)und Medi-Karriere (https://www.medi-karriere.de/) Informations- und Karriereportale im Gesundheitswesen mit monatlich über 2,5 Millionen Besuchern im DACH-Raum. Die Portale bieten zielgruppen-spezifische Inhalte zur Karriere im Gesundheitswesen, Infos und Jobs zu mehr als 350 Berufsbildern und unterstützen einen großen Teil der wesentlichen Arbeitgeber in ihrer Branche.Über FUNKE Digital:- FUNKE Digital (https://funkedigital.de/)mit Hauptsitz in Berlin ist die Digitalsparte der FUNKE Mediengruppe. Rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten hier an der Diversifikation von FUNKE im Digitalbereich, Schwerpunkte sind digitale Services und Digital Publishing.- Zum Portfolio gehören unter anderem die HR-Group mit Marken wie Absolventa, Azubiyo oder joblocal, journalistische Angebote wie die Boulevardportale DerWesten oder Thueringen24, Themenverticals wie futurezone, Leads&Listing-Portale wie pension.de und musterhaus.de, Agenturen wie baseplus und trendence sowie Engagement in Bereich FAST TV-Plattformen.Pressekontakt:pA Medien GmbHGeschäftsführung: Michael Schmitt, Timo KraskoInnere Wingertstraße 9, 68309 Mannheimkontakt@praktischarzt.deOriginal-Content von: pA Medien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156596/5953677