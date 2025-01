Paris (www.fondscheck.de) - Die Zuflüsse in europäische UCITS-ETFs erreichten 2024 einen Rekordwert von 254 Mrd. Euro. Aktien-ETFs dominierten mit fast 80% des Nettoneugeldes, so die Experten von Amundi.Der Anstieg der Mittelzuflüsse habe bei weitem die 152 Mrd. Euro aus 2023 übertroffen. Die Zuflüsse im Dezember würden den Jahrestrend widerspiegeln: Neugelder in Höhe von 27,9 Mrd. Euro der insgesamt 32,1 Mrd. Euro des Dezembers seien auf Aktien-ETFs entfallen. Damit sei das gesamte in europäischen UCITS-ETF verwaltete Vermögen zum Jahresende auf fast 2,1 Bio. Euro gestiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...