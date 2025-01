© Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

Die Aktie von Seagate befindet sich in einem Turnaround. Ist jetzt die Zeit zum Einstieg?Seagate Technology wird die Ergebnisse des abgelaufenen Quartals am Dienstag nach Börsenschluss bekannt geben. Das sind die Prognosen Analysten erwarten eine Gewinnprognose je Aktie (EPS) von 1,88 US-Dollar. Bei der Umsatzprognose sind die Strategen äußerst optimistisch und gehen von einem Wachtum von 48 Prozent aus, im Vergleich zu Vorjahr. Dies würde einem Umsatz von 2,32 Milliarden US-Dollar entsprechen. Ein Blick in die Historie zeigt, dass Seagate in den letzten zwei Jahren 88 Prozent der EPS-Schätzungen übertroffen hat. Bei den Umsatzergebnissen konnte das Unternehmen jedoch nur 50 Prozent der …