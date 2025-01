Das Interesse an deutschen Immobilienaktien war zuletzt eher gering, mwb researchs Analysten sehen aber insbesondere bei FCR Immobilien Potenzial für eine Trendwende. Das verbesserte Zinsumfeld mit Zinssenkungen der EZB und möglichen weiteren Lockerungen in 2025 könnte dem Immobiliensektor Rückenwind geben. So könnte FCR nach 2 Jahren rückläufiger FFOs eine Erholung bevorstehen, getrieben durch stabilere Finanzierungskosten, weiteren Portfolioausbau und indexierte Mietverträge. Aus mwb researchs Sicht bleibt die Nische der Nahversorgungsimmobilien an deutschen Sekundärstandorten mit hohen Anfangsrenditen und stabilen Mietzahlungen weiterhin sehr attraktiv. Dennoch notiert die Aktie derzeit ca. 30% unter dem NAV, was aus mwb researchs Sicht ein hohes Aufholpotenzial bietet. Die Analysten bestätigen daher ihre KAUFENEmpfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 20,50. mwb research organisiert am 11. Februar eine virtuelle Roadshow mit CFO Christoph Schillmaier. Interessierte Investoren können eine E-Mail an feedback@mwb-research.com senden. Die letzte vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/FCR%20Immobilien%20AG