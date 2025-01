DJ POLITIK-BLOG/BDA: Deutschland muss endlich seine Hausaufgaben machen

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

BDA: Deutschland und EU müssen endlich ihre Hausaufgaben machen

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger an angesichts der Amtseinführung von US-Präsident an Deutschland und Europa appelliert, endlich ihre Hausaufgaben zu machen. "Statt sich an Präsident Trump abzuarbeiten, müssen wir selbst besser werden. Das fängt damit an, dass wir im Bundestagswahlkampf endlich über die Grundlage von Wohlstand und Souveränität sprechen: die Stärkung unserer Wirtschaft", forderte Dulger. Trumps Rede sei eine Aufforderung an Deutschland und Europa, sich wieder auf die eigenen Stärken zu besinnen. Das bedeutet eine Konzentration der Politik auf Wettbewerbsfähigkeit und Wiedergewinnung deutscher und europäischer wirtschaftlicher Kraft, wo sie verloren gegangen sei. Die Bundestagswahl sei eine Richtungsentscheidung. "Ein Politikwechsel und die Wirtschaftswende sind umso drängender. Unsere Handlungsmöglichkeiten liegen in Berlin und Brüssel", so Dulger.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/aat/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2025 06:41 ET (11:41 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.