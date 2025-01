© Foto: picture alliance / photothek | Ute Grabowsky

Auf die deutsche Autobauer, die zum Teil über riesige Werke in Mexiko verfügen, dürften zusätzliche Milliarden-Kosten zukommen. Sie haben die Wahl zwischen Beelzebub und dem Teufel.Mit der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, ab dem 1. Februar möglicherweise hohe Zölle auf Importe aus Kanada und Mexiko zu erheben, stehen deutsche Automobilhersteller vor erheblichen Herausforderungen. Die Ankündigung könnte weitreichende Konsequenzen für die Branche haben, insbesondere für Unternehmen wie Volkswagen und BMW, die wichtige Produktionskapazitäten in Mexiko unterhalten. Am Dienstag fielen die Aktien. Volkswagen, dessen Werk in Puebla das größte Automobilwerk des Konzerns in Mexiko ist und …