Refined Energy treibt Exploration mit neuen vorrangigen Zielen bei Dufferin North voran

Vancouver, British Columbia, 21. Januar 2025 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU; OTC: RFMCF; FWB: CWA0) ("Refined" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Prüfung und Auswertung der historischen geophysikalischen Untersuchungsdaten aus dem Konzessionsgebiet Dufferin North im Athabasca-Becken abgeschlossen hat. Die Firma Condor Consulting Inc. ("Condor") hat anhand archivierter elektromagnetischer (MEGATEM), magnetischer und Gravitationsdaten vier vorrangige Zielgebiete identifiziert. Die Dateninterpretation war Teil des Arbeitsprogramms 2024 auf dem Projekt Dufferin, wie in der Pressemeldung vom 7. Oktober beschrieben. Das Konzessionsgebiet liegt neben und innerhalb der Virgin River Shear Zone, rund 18 km süd-südwestlich in Streichrichtung der Uranlagerstätte Centennial der Cameco Corporation.

Condor konnte vier Zielzonen ermitteln, wobei eine Gravitationsflugmessung als primäre Datenquelle diente, die durch regionale magnetische Daten ergänzt wurde. Eine Reihe von Bereichen mit niedrigen Gravitationswerten, die möglicherweise auf eine Alteration hinweisen, korrelieren mit einem nordnordöstlich streichenden magnetischen Tief und werden von mehreren Leiterspuren aus historischen elektromagnetischen (EM) Messungen überlagert. Auf dem Konzessionsgebiet finden sich ebenfalls geochemische Anomalien und ein lithogeochemischer Hof.

Im Herbst 2024 führte die Firma Expert Geophysics Ltd. eine moderne geophysikalische MobileMT-Flugvermessung durch, um die historischen Datensätze zu ergänzen. Der Auftragnehmer absolvierte Messungen über 123 Linienkilometer über zwei der vier Zielzonen, bevor die Vermessung aufgrund von schlechtem Wetter abgebrochen werden musste. Die Auswertung der jüngsten Untersuchungsergebnisse in Verbindung mit den historischen Daten ist im Gange.

Mark Fields, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: "Die positiven Ergebnisse der Auswertung der historischen Arbeiten bei Dufferin North stimmen uns sehr zuversichtlich. Mit diesen Daten werden wir unsere zukünftigen Arbeiten auf diese höffigen Ziele konzentrieren können. Gleichzeitig treiben wir unsere Pläne für ein Bohrprogramm bei Dufferin West, das 40 km südlich von Dufferin North liegt, voran. Unsere Arbeit konzentriert sich auf die Entdeckung von potenziell hochgradigen Lagerstätten, die für das Athabasca-Becken charakteristisch sind."

Das Projekt Dufferin befindet sich entlang oder in unmittelbarer Nähe des bekannten Verlaufs der Virgin River Shear Zone und ihrer entsprechenden Abzweigungen. Sie sind Schlüsselstrukturen für eine potenzielle Uranmineralisierung und bieten Potenzial für die Auffindung einer diskordanzgebundenen oder im Grundgebirge lagernden Uranmineralisierung. Verworfene Grundgebirgskontakte und spröde reaktivierte Strukturen stellen die wichtigsten Orte für eine Mineralisierung im Gebiet des Projekts Dufferin dar. Die relativ hohe Konzentration an sekundären uranhaltigen Mineralen, die bei früheren Explorationsarbeiten auf dem Projekt Dufferin nachgewiesen wurden, könnte auch darauf hinweisen, dass die Remobilisierung von Uranmineralisierungen in dieser Region des Athabasca-Beckens eine wichtige Rolle spielen könnte. Die geophysikalischen EM- und magnetischen Anomalien, die bei früheren Explorationsarbeiten auf dem Projekt Dufferin ermittelt wurden, werden durch frühere Uran- und Boranomalien im Boden und in Seesedimenten entlang der vermuteten Verwerfungszonen untermauert; sie dürften bei der Ausrichtung von zukünftigen Explorationsprogrammen hilfreich sein.

Einige der oben genannten Ergebnisse wurden direkt aus den SMDI-Beschreibungen und -Bewertungsberichten (SMAF) übernommen, die bei der Regierung von Saskatchewan eingereicht wurden. Das Management weist darauf hin, dass die historischen Ergebnisse von früheren Betreibern gesammelt und gemeldet wurden und nicht von einem qualifizierten Sachverständigen geprüft oder bestätigt wurden; sie bilden dennoch die Grundlage für die laufenden Arbeiten auf den betreffenden Konzessionsgebieten. Das Management von Eagle Plains weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf nahegelegenen Konzessionsgebieten nicht unbedingt auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf den betreffenden Konzessionsgebieten erzielt werden können.

Refined verfügt über eine Option auf den Erwerb von 75 % der Projektanteile vom Verkäufer Eagle Plains Resources Ltd. ("Eagle Plains"), wie in der Pressemeldung vom 27. Februar 2024 bekannt gegeben wurde.

Qualifizierte Sachverständige

C. C. (Chuck) Downie, P.Geo., ein "qualifizierter Sachverständiger" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects sowie ein Direktor von Eagle Plains, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Über Refined Energy Corp.

Refined Energy Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf die Identifizierung, Evaluierung und den Erwerb von Beteiligungen an Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika spezialisiert hat. Neben dem Projekt Dufferin hat Refined auch eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an den Urankonzessionsgebieten Basin und Milner in Saskatchewan. Das Unternehmen prüft weiterhin andere Mineralkonzessionen in Nordamerika für einen möglichen Erwerb in der Zukunft.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Worte "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Explorationspläne und -ziele des Unternehmens auf das Projekt Dufferin sowie auf das Explorationspotenzial des Projekts Dufferin beziehen, einschließlich des Potenzials des Projekts Dufferin, eine diskordanzgebundene und im Grundgestein lagernde Uranmineralisierung zu beherbergen, sowie der Nutzen früherer historischer Explorationsarbeiten für die Ausrichtung künftiger Explorationsprogramme.

Verschiedene Annahmen oder Faktoren werden üblicherweise angewandt, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Prognosen oder Projektionen zu erstellen, die in zukunftsgerichteten Informationen dargelegt werden, einschließlich der Annahme, dass das Unternehmen seine geplanten Explorationsprogramme in Übereinstimmung mit den aktuellen Erwartungen erfolgreich abschließen wird und dass diese Programme die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse liefern werden, einschließlich der Identifizierung von unterbrochenen Verwerfungen, die von EM-Leitern und anderen geophysikalischen Anomalien für Bohrziele abgegrenzt werden.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren beinhalten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralprojekten verbunden sind, einschließlich Risiken in Bezug auf Änderungen der Projektparameter, da die Pläne weiterhin neu definiert werden, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen und dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen könnte, einschließlich der Identifizierung von unterbrochenen Verwerfungen, die von EM-Leitern und anderen geophysikalischen Anomalien abgegrenzt werden , um Bohrungen anzuvisieren, und der Entdeckung von Uranmineralisierungen, die nicht an die Konformität gebunden sind oder im Grundgestein liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

