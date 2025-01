Regula , ein weltweit tätiger Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung, stellt seine Vision für die Branche der Identitätsprüfung (IDV) im Jahr 2025 vor. Da neue und anhaltende Bedrohungen mit sich ändernden Vorschriften und Nutzererwartungen zusammentreffen, entstehen neue Anforderungen an bedeutende technologische Fortschritte im Bereich der Identitäts- und Zugangsverwaltung.

Bedrohungen, die die IDV-Landschaft prägen

Die Zunahme von Identitätsbetrug in den letzten zwei Jahren hat sich auf alle Branchen ausgewirkt, insbesondere auf die Bereiche Finanzen, Bankwesen, FinTech und Kryptowährungen. Da Deepfakes jedes zweite Unternehmen auf der ganzen Welt bedrohen, werden Unternehmen ohne Echtheitsprüfungen, sowohl für biometrische Daten als auch für Dokumente, nicht in der Lage sein, sich von der Masse abzuheben. Organisationen können sich jedoch nicht blind auf diese Methode verlassen. Sie werden die Steuerung der Signalquelle über hardwarebasierte Lösungen einführen müssen. Da Deepfakes mittlerweile so täuschend echt sind, können Menschen oft nicht mehr zwischen Fälschung und Original unterscheiden. Deshalb ist es so wichtig, die Integrität der Signalquelle zu überprüfen, da so sichergestellt werden kann, dass während der Videositzung im Rahmen des IDV-Prozesses keine Injektion erfolgt.

Außerdem werden Unternehmen ihre biometrischen Verifizierungsmethoden wie Gesichtserkennung, Fingerabdruckscans und Stimmerkennung weiter verstärken, um zusätzliche Sicherheit zu bieten.

Interessanterweise machen traditionelle Bedrohungen wie gefälschte Ausweise und synthetischer Betrug immer noch den Großteil der Versuche von Identitätsbetrug aus. Dies verdeutlicht, dass Unternehmen die Vorbereitung auf ausgeklügelte zukünftige Angriffe mit der Bewältigung der heute häufiger auftretenden Bedrohungen in Einklang bringen müssen.

Regelungen und Nutzererwartungen: Wachsende Nachfrage und wachsender Druck

Die IDV-Landschaft entwickelt sich aufgrund strengerer Gesetze, steigender Nutzererwartungen und neuer Anforderungen an die Belegschaft weiter. Regierungen setzen strengere Altersüberprüfungen durch, um Minderjährige zu schützen und eingeschränkte Dienstleistungen zu regulieren. Dies wird weitere Technologien wie die biometrische Altersbestimmung vorantreiben

Benutzer suchen nach schnellen, personalisierten IDV-Lösungen, während Unternehmen flexible Systeme benötigen. Die IDV-Branche wird sich also weiter in Richtung eines nutzerzentrierten Designs entwickeln, bei dem Bequemlichkeit und Personalisierung im Vordergrund stehen.

Außerdem entsteht eine neue IDV-Benutzerkategorie: die Belegschaft. Im Zeitalter der Fernarbeit und hybriden Arbeit ist die Identitätsprüfung für Mitarbeiter von entscheidender Bedeutung, um Betrug wie gefälschte Identitäten und Scheinselbstständigkeit zu verhindern.

Technologischer Wandel

Die sich entwickelnden Herausforderungen in den Bereichen Betrug, Compliance und Nutzeranforderungen treiben die Weiterentwicklung von IDV-Technologien und die Einführung neuer digitalerAusweisdokumentewie des Digital Travel Credential (DTC), mobiler Führerscheine (mDLs), digitaler Identitäten usw. voran.

Um eine effizientere Betrugsprävention zu gewährleisten, wird die Identitätsprüfung über die herkömmlichen Dokumenten- und biometrischen Prüfungen hinausgehen und zusätzliche Methoden umfassen, wie z. B. die direkte Validierung anhand von Datenbanken von Regierungen oder ausstellenden Behörden. Außerdem werden IDV-Technologien stärker in andere IT-Lösungen integriert, die in Organisationen eingesetzt werden, um sichere Ökosysteme zu schaffen.

Journey Time Orchestration (JTO) gewinnt an Zugkraft und bietet einen dynamischen Plattformansatz für die Verwaltung von Identitätsaufgaben während der gesamten Benutzererfahrung, indem Biometrie, Passwörter und Systeme von Drittanbietern vereinheitlicht werden, um ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Komfort zu schaffen.

Nicht zuletzt werden KI- und ML-Technologien bei der Identitätsprüfung an Bedeutung gewinnen. Sie werden bereits seit einiger Zeit in IDV-Lösungen eingesetzt, aber ihr Einfluss wird noch deutlicher werden, wenn sich KI-generierter Betrug zu einer sehr bedeutenden Bedrohung für Unternehmen weltweit entwickelt.

"Die Identitätsprüfungsbranche wird von mehreren Faktoren angetrieben: fortgeschrittene Bedrohungen, steigende Nutzeranforderungen, strengere Vorschriften und technologische Fortschritte. Mit dem Beginn des Jahres 2025 wird die Herausforderung darin bestehen, Lösungen zu schaffen, die nicht nur ausgeklügelten Betrug bekämpfen, sondern auch die Benutzerfreundlichkeit und die Einhaltung von Vorschriften in den Vordergrund stellen", sagte Ihar Kliashchou, Chief Technology Officer bei Regula.

Über Regula

Regula ist ein weltweiter Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung. Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek von Dokumentenvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien zur Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Daten. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wurde mehrfach in den Gartner® Market Guide for Identity Verification als "Representative Vendor" aufgenommen.

Erfahren Sie mehr unter www.regulaforensics.com.

