In Deutschland haben sich in den vergangenen Jahren etliche Akteure zu Feldversuchen für das netzdienliche Laden zusammengefunden. Das sogenannte Cluster Harmon-E zieht aus seinem Reallabor nun die wichtigsten Erkenntnisse und teilt sie in Form von Empfehlungen mit der Allgemeinheit. Kurz zur Einordnung: Das Cluster Harmon-E ist eng mit einem Dachprojekt namens unIT-e² verwoben, und zwar wie folgt: unIT-e² wurde Ende 2021 in Leben gerufen und umfasste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...