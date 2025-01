Die RGI Group, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Core-Anwendungssoftware für die Versicherungsbranche, kündigt heute einen bedeutenden Wechsel in der Unternehmensführung an. Federico Della Casa, CEO des Unternehmens, hat aus gesundheitlichen Gründen die Entscheidung getroffen, von seiner Position zurückzutreten.

"Schweren Herzens teile ich meine Entscheidung mit, als CEO der RGI Group zurückzutreten", sagte Federico. "Dies war eine der erfüllendsten Aufgaben meiner Karriere. Ich bin unglaublich stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben, und habe vollstes Vertrauen in unsere Strategie, unser Führungsteam und unsere Mitarbeiter. Aus gesundheitlichen Gründen muss ich mich jedoch derzeit auf mein persönliches Wohlergehen konzentrieren. Ich bin für die Unterstützung und das Vertrauen, das mir unsere Mitarbeiter, Kunden, Partner und insbesondere CVC, unser Aktionär, während meiner gesamten Amtszeit entgegengebracht haben, zutiefst dankbar.

Mit Wirkung zum heutigen Tag wird Gianni Camisa die Rolle des CEO übernehmen. Herr Camisa bringt jahrzehntelange Erfahrung im Technologiesektor mit und ist für seine strategische Vision und sein Engagement bekannt, den Geschäftserfolg voranzutreiben. Unter seiner Führung ist sichergestellt, dass die RGI Group weiterhin wächst, und ihren Kunden sowie Partnern auch in Zukunft innovative Lösungen anbietet.

Um einen reibungslosen Ablauf des Führungswechsels zu gewährleisten, wird Federico Della Casa in den nächsten Monaten weiterhin eingebunden sein, um Gianni Camisa zu unterstützen und in dieser Zeit für Kontinuität zu sorgen.

"Ich fühle mich geehrt, die Funktion des CEO zu übernehmen und auf der von Federico und dem RGI-Team geleisteten Arbeit aufzubauen", sagte Gianni Camisa. "Ich freue mich darauf, die Mission des Unternehmens aktiv voranzutreiben und unseren Kunden und Partnern in allen Ländern, in denen wir tätig sind, Wertschöpfung zu bieten.

Über RGI

RGI ist eine unabhängige Unternehmensgruppe und der führende Anbieter von Core-Softwaresystemen für den europäischen Versicherungsmarkt. RGI ist seit über 35 Jahren in der Versicherungsbranche tätig und verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich Versicherungen, Bankenversicherungen, Agenten, Makler und unabhängige Finanzberater.

Mit mehr als 1.300 Fachexperten in sechs Ländern können wir auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit 150 Versicherern und 200 Maklern in der gesamten EMEA-Region zurückblicken, die wir auf ihrem Weg zu Spitzenleistungen unterstützen.

