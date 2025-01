DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 22. Januar (vorläufige Fassung)

=== 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Frühindikator zu Exporten in Drittstaaten Dezember *** 10:40 CH/EZB-Ratsmitglied Escriva, Interview mit Bloomberg TV am Rande des Weltwirtschaftstreffens, Davos *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 3Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 3Q 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mail 2041 im Volumen von 1,5 Mrd EUR; Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Juli 2044 im Volumen von 0,5 Mrd EUR 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Januar *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q 12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 4Q *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 4Q 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q *** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Dezember PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 16:15 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Dialog zu "Beyond Crisis: Unlocking Europa's Potential" bei Weltwirtschaftsforum Davos *** 17:45 DE/Volkswagen AG (VW), Pre Close Call *** 19:30 CH/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilname an Panel bei Weltwirtschaftsforum Davos 19:30 DE/Präsident der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, nimmt an einer Panel Diskussion beim Event "Evening Reception, Frankfurt RheinMain International Marketing of the Region" teil 22:10 US/Alcoa Inc, Jahresergebnis - CH/Bundesfinanzminister Kukies, Teilnahme am Weltwirtschaftsforum, Davos - FR/Bundeskanzler Scholz, Treffen und Pk mit Frankreichs Staatspräsident Macron, Paris ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

