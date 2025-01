ROUNDUP: Kontron will 2025 operativ noch mehr verdienen - Prognose 2024 erreicht

LINZ - Der österreichische Technologiekonzern Kontron will nach einem Umsatz- und Ergebnissprung im vergangenen Jahr weiter zulegen. Für 2025 werde ein deutliches Umsatzwachstum aus eigener Kraft auf 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro erwartet, wie das Unternehmen am Dienstag überraschend mitteilte. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll noch stärker wachsen: auf mindestens 220 Millionen Euro. Analysten haben auf ihren Zetteln im Schnitt Erlöse von 1,9 Milliarden Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 227 Millionen Euro. Ein Händler sprach in einer ersten Reaktion von leicht durchwachsenem Ausblick und Eckdaten für 2024.

ROUNDUP: Deutsche Autobranche vor schwierigem Jahr - E-Autos im Fokus

BERLIN - Die kriselnde deutsche Autobranche hat ein weiteres schwieriges Jahr vor sich. Wegen strengerer CO2-Flottengrenzwerte in der EU muss sie beim schwächelnden E-Auto-Absatz deutlich zulegen; der neue US-Präsident Donald Trump hat Zölle für Einfuhren aus Europa angedroht; gleichzeitig fehlen aus Sicht der Industrie die politischen Rahmenbedingungen, um diese Herausforderungen zu meistern.

ROUNDUP: LEG rechnet 2025 mit weiterer Stabilisierung - Vorsicht bei Zukäufen

FRANKFURT - Der Wohnimmobilienkonzern LEG blickt verhalten optimistisch auf das neue Jahr. "Wir erwarten für 2025 eine weitere Stabilisierung des Marktes, jedoch noch keinen starken Aufwärtstrend", sagte Firmenchef Lars von Lackum der "Börsen-Zeitung" (Dienstagausgabe). Zusätzliche Zukäufe werde man nur mit großem Augenmaß tätigen. Die Aktie gab im frühen Handel um 0,8 Prozent nach.

EU-Automarkt legt 2024 leicht zu - Neuzulassungen im Dezember steigen deutlich

BRÜSSEL - Die Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union haben im vergangenen Jahr leicht zugelegt. 2024 wurden in der EU mit gut 10,6 Millionen Fahrzeugen 0,8 Prozent mehr abgesetzt als im Jahr davor, wie der europäische Branchenverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. Im Dezember legten die Neuzulassungen um 5,1 Prozent auf gut 910.000 Stück zu.

Mischkonzern 3M will 2025 Gewinn weiter steigern



ST. PAUL - Der Mischkonzern 3M hat das vergangene Jahr mit einem überraschend starken Schlussquartal abgeschlossen. Damit traf das Unternehmen seine Jahresziele am oberen Ende der eigenen - mehrfach angehobenen - Prognose. Auch für das neue Jahr zeigte sich Konzernchef William Brown zuversichtlich, er will den Gewinn weiter steigern. 3M sei 2024 im Jahresverlauf zu positivem Wachstum aus eigener Kraft zurückgekehrt, "und diese Dynamik setzen wir fort", sagte der Manager laut einer Konzernmitteilung vom Dienstag. Die Aktie legte vorbörslich um mehr als vier Prozent zu.

ROUNDUP: Trump will mehr Öl und Gas fördern und Windkraft bremsen

WASHINGTON - Der neue US-Präsident Donald Trump will dafür sorgen, dass die USA noch mehr Öl und Gas fördern. "Wir werden wieder eine reiche Nation sein, und es ist das flüssige Gold unter unseren Füßen, das uns dabei helfen wird", sagte der Republikaner in seiner Antrittsrede nach seiner Vereidigung im US-Kapitol.

Trump sichert Tiktok per Erlass mehr Zeit zu



WASHINGTON - Donald Trump hat an seinem ersten Tag als US-Präsident der Video-App Tiktok per Dekret mehr Zeit bis zu einem Aus in den USA zugesichert. Ein US-Gesetz schreibt vor, dass der in China ansässige Tiktok-Eigentümer Bytedance sich bis Sonntag von Tiktok trennen musste, damit die App weiter in den USA verfügbar bleibt. Trump zeigte sich überzeugt, dass er mit einer Fristverlängerung eine geschäftliche Vereinbarung für die App aushandeln kann.

United-Internet-Tochter Ionos will Aktien zurückkaufen

KARLSRUHE - Der Internetdienstleister Ionos plant den Rückkauf von Aktien im Umfang von bis zu 40 Millionen Euro. Dafür sollen bis zu 1,5 Millionen eigene Aktien am Markt zurückgekauft werde, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Karlsruhe mitteilte. Das entspricht bis zu rund 1,1 Prozent des Grundkapitals.



