Neue Goldentdeckung gemacht: Core Assets weist bis zu 1.092 g/t Silber nach

Anzeige / Werbung Das Explorationsprogramm aus dem Herbst 2024 erweist sich für Core Assets als erfolg auf dem Silver Lime-Projekt! 2024 hat die kanadische Explorationsgesellschaft Core Assets (CSE CC / WKN A2QCCU) auf ihrer Blue-Liegenschaft ein umfassendes Erkundungsprogramm durchgeführt, mit dem man bekannte Mineralisierungszonen des dortigen Silver Lime-Projekts genauer bestimmen aber auch ausweiten wollte. Dabei war Core äußerst erfolgreich, konnte nicht nur Silberwerte von mehr als 1.000 g/t nachweisen, sondern auch ein neues Goldziel entdecken! Das Team um CEO Nick Rodway führte im vergangenen Jahr detaillierte strukturelle und geologische Kartierungen entlang des 2,7 Kilometer langen Gally-Sulphide City-Pete's Trend sowie am Zielgebiet Jackie Target durch, begutachtete aber auch mehrere neue Ziele zum ersten Mal. Insgesamt wurden 102 Gesteinsproben von elf Zielen auf Silver Lime genommen. Dabei identifizierte man nicht nur neue Zonen hochgradiger Kupfer-, Zink-, Silber- und Molybdänmineralisierung - und schloss Lücken in der Erkundung bereits bekannter Bereiche dort (infill) -, sondern entdeckt auch eine neue Zone hochgradiger epithermaler Silber- und Gold-Mineralisierung nördlich des Sulphide City-Porphyrs. Neue Goldentdeckung Im Detail erbrachten epithermale Quarzadern und Aderbrekzien vom North Gold Prospect Gold- und Silbergehalte von bis zu 1,74 g/t Gold und 111 g/t Silber, wobei die meisten entnommenen Proben mehr als 0,25 g/t Au und mehr als 10 g/t Ag enthielten. Core Assets hatte diese Proben innerhalb einer 120 m breiten Zone auf North Gold entnommen, die 0,2 bis 1 Meter mächtige silber- und goldhaltige epithermale Adern enthält. Es gelang dem Unternehmen, diese Adern auf einer Länge von etwa 600 Metern entlang des Streichens zu kartieren und sie sind für eine Erweiterung offen. Das Goldprojekt North liegt rund 6 Kilometer nördlich des Sulphide City-Porphyrs und in der Nähe einer anderen großflächigen porphyrischen Intrusion und des damit verbundenen hochgradigen Zink-Skarns. Dieses Zink-Skarn-Vorkommen hatte Core Assets bereits 2021 beprobt und dort >30 % Zink, 38 g/t Silber und 0,31% Kupfer nachgewiesen. Zusätzlich hat das Unternehmen Argentiferous Manganese Oxide Mineralization (oder AMOM) über einen 100 Meter langen Trend nachgewiesen, der sich weniger als 1 Kilometer nordwestlich der Bohrungen befindet, die man 2022/2023 auf dem Jackie Ziel durchführte. Dort wies Core Assets 1.092 g/t Silber und 0,25 g/t Gold nach. Zudem ergaben Proben, die aus massiven Bleiglanz-Pyrit-Quarz-Adern entnommen wurden, die bei Jackie identifiziert wurden, bis zu 216 g/t Silber, 0,11% Kupfer, 12 % Blei, 115 ppm Tellur und 10,8 ppm Gallium. Die Adern befinden sich in einer kreidezeitlichen, geschichteten mafischen Intrusion, die epithermale Adern bei Pike Valley beherbergt. Damit nicht genug erbrachte massive Bleiglanz- und Pyrit-dominante Karbonat-Ersatzmineralisierung, die unmittelbar südöstlich der epithermalen Ader bei Jackie beprobt wurde, beeindruckende 767 g/t Silber, 1,12% Kupfer, 48,3% Blei und 1,7% Zink. Und schließlich und endlich wurden 2024 wurden innerhalb des 2,7 km langen mineralisierten Gally-Sulphide City-Pete's Trends neue Vorkommen von epithermalen mikrokristallinen Quarzadern entdeckt, die 0,38 g/t Gold (mit 2 g/t Silber) und 0,88 g/t Au (mit 353 g/t Silber) ergaben. Damit hat Core Assets jetzt vier (!) aussichtsreiche und gebündelte Vererzungssysteme identifiziert, die aus aussichtsreichen mineralisierten Porphyren und damit verbundenen hochgradigen Kupfer- und/oder Zink-Kupfer-Skarn-Vorkommen bestehen und sich über einen etwa 30 Kilometer langen Trend auf der Liegenschaft Blue erstrecken. Mit diesen Daten aus dem vergangenen Jahr legt Core Assets einen sehr vielversprechenden Start in das Jahr 2025 hin! Wir sind gespannt, welche Explorations- und/oder Bohrprogramme das Unternehmen nun folgen lassen wird, um diesen "heißen Spuren" zu folgen. Wir werden auf jeden Fall berichten. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)! Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG i (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Core Assets halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Core Assets und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,CA21871U1057

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )