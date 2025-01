Trump is back! Und den Anlegern gefällt das. Am ersten Handelstag unter dem neuen Präsidenten knüpfen die US-Börsen nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende an ihre teils kräftigen Gewinne vom vergangenen Freitag an. Trump versprach den Beginn eines "goldenen Zeitalters" und unterzeichnete mehrere Erlasse zu Energie, Handel und Immigration.Der Dow Jones stieg zum Handelsstart auf 43.675 Punkte und lag damit 0,4 Prozent über seinem Schlussstand vom Freitag. Der Nasdaq 100 stieg um 0,4 ...

