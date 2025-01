Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -AIRS Medical hat eine wegweisende Vereinbarung mit Starvision, einem führenden radiologischen Praxisnetzwerk in Deutschland, abgeschlossen, um seine fortschrittliche MRT-Rekonstruktionstechnologie SwiftMR in diagnostischen Bildgebungspraxen in Hannover und München anzubieten. Dieser Meilenstein, initiiert und unterstützt von mediaire, einem führenden MRT-KI-Unternehmen in Europa und einem Schlüsselpartner in der DACH-Region, markiert die erste Partnerschaft von AIRS Medical mit einer Einkaufsorganisation (GPO) in Deutschland.Informationen zur PartnerschaftStarvision ist ein GPO, der in sieben Bundesstaaten und an über 60 Praxisstandorten tätig ist und Vereinbarungen zwischen Scan-Einrichtungsgruppen und Lieferanten erleichtert. Zwei der Mitgliedsgruppen, Röntgenpraxis Am Marstall® in Hannover und Die Radiologie in München, setzen SwiftMR ein.Diese Zusammenarbeit ist Teil eines umfassenderen Projekts zur Umgestaltung der MRT in Deutschland und darüber hinaus. "Diese Partnerschaft mit Starvision stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne dar, um den Zugang zu fortschrittlicher MRT-Technologie in Deutschland zu erweitern", kommentierte Hyeseong Lee, CEO von AIRS Medical. "Gemeinsam werden wir nicht nur Arbeitsabläufe verbessern, sondern auch den Zugang zu medizinischer Versorgung erleichtern."Durch den Einsatz von Deep-Learning-Technologie wollen AIRS Medical und mediaire einen neuen Standard in der Patientenversorgung in der Radiologie setzen. "Die Partnerschaft mit AIRS Medical steht im Einklang mit unserer Mission, unserem Netzwerk von Praxen für diagnostische Bildgebung innovative und effiziente Lösungen anzubieten", fügte Dr. Andreas Lemke, CEO von mediaire, hinzu. "SwiftMR verbessert unsere Fähigkeit, eine hervorragende Versorgung zu bieten, und optimiert gleichzeitig die betriebliche Effizienz unserer Radiologiezentren."Informationen zu SwiftMRSwiftMR nutzt KI, um Bilder zu entrauschen und die Scanzeiten um bis zu 50 % zu reduzieren1. Die Technologie wird in mehr als 500 Einrichtungen weltweit eingesetzt und bietet zahlreiche Vorteile für die verschiedenen Interessengruppen:- Für Patienten: Kürzere Scan-Zeiten reduzieren das Unbehagen.- Für Radiologen: Schärfere Bilder verbessern die Diagnosegenauigkeit.- Für Technologen: Rationalisierte Arbeitsabläufe verringern den Druck, der durch den Rückstau von Patienten entsteht.- Für Bildgebungszentren: Erhöhtes Umsatzpotenzial ohne zusätzliche Betriebskosten.Als herstellerneutrale Lösung funktioniert SwiftMR mit allen Scannermarken und Feldstärken,2 und gewährleistet so die Zugänglichkeit und Anpassungsfähigkeit in unterschiedlichen klinischen Umgebungen.Informationen zu AIRS MedicalAIRS Medical ist ein anerkannter Marktführer im Bereich der KI-gestützten diagnostischen Bildgebung und wurde zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit ernannt. Unser Vorzeigeprodukt SwiftMR wurde mehrfach für seine Geschwindigkeit im MRT ausgezeichnet, und unser Team wurde als Innovator im Bereich KI gefeiert. AIRS Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zugang zu präventiver Gesundheitsversorgung zu erweitern. Das Unternehmen ist Vorreiter in Sachen MRT-Effizienz und ermöglicht es Bildgebungszentren, mehr Patienten zu versorgen und ihren Gemeinden wichtige Dienste zu leisten.Weitere Informationen zu AIRS Medical finden Sie unter airsmed.com/de.Informationen zu mediairemediaire entwickelt KI-gestützte Diagnoselösungen für die MRT-Bildgebung und konzentriert sich dabei auf die nahtlose Integration von KI in klinische Arbeitsabläufe, um die Effizienz und Diagnosegenauigkeit von Radiologen zu verbessern. Die KI-Lösungen des Unternehmens, darunter mdbrain, mdprostate und mdknee, bieten automatisierte Entscheidungshilfen, die die Qualität der Diagnostik verbessern und gleichzeitig die Effizienz der Arbeitsabläufe optimieren. Mit einer starken internationalen Präsenz und neuen Produkten in der Entwicklung ist mediaire in der Lage, die Zukunft der KI in der Radiologie anzuführen.Weitere Informationen erhalten Sie von: https://mediaire.ai/en/Ashley GuidaceAIRS MedicalDirector of Global Marketingashley.guidace@airsmed.com+1 (847) 306-87311. Für Untersuchungszwecke in Ländern außerhalb der USA, Südkorea, Kanada, Brasilien, Japan, Taiwan, Malaysia, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Thailand, Vietnam und Indonesien. FDA 510(k)-Zulassung zur Unterstützung von Bildern mit einer bis zu 50 % kürzeren Scanzeit in den Vereinigten Staaten.2. 