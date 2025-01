NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende haben die US-Aktienmärkte am Dienstag mit moderaten Gewinnen eröffnet. Damit knüpften sie am ersten Handelstag unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump an ihre teils kräftigen Kursaufschläge vom vergangenen Freitag an.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,60 Prozent auf 43.747,33 Punkte. Der marktbreite S&P 500 kletterte um 0,39 Prozent auf 6.019,98 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,05 Prozent auf 21.452,52 Punkte nach oben.

Am Montag waren die Börsen wegen des Feiertags "Martin Luther King Day" geschlossen. Es war zugleich der Tag, an dem der Republikaner Donald Trump zum neuen US-Präsident vereidigt wurde. Seine Botschaften blieben - wie bereits in seiner ersten Amtszeit 2017 und 2021 - von Superlativen gespickt und klingen inzwischen sogar noch extremer./edh/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711