Berlin (ots) -Kreative Kräfte bündeln sich: Vuse und Designerin Marina Hoermanseder verkünden ihre Zusammenarbeit und versprechen ein Fashion-Highlight auf der Berlin Fashion Week. Getreu dem Motto "Unleash the Power of Creativity" entwirft Hoermanseder einen exklusiven Look, inspiriert von den einzigartigen Vuse Origami Elementen der Marke. Das Ergebnis? Ein Fashion-Piece, das am 31. Januar 2025 in Hoermanseders spektakulärer Jubiläumsshow zum 10-jährigen Bestehen auf der Berlin Fashion Week erstmals den Laufsteg erobert.Die Berlin Fashion Week 2025 steht vor der Tür. Dafür hat sich Vuse, die weltweit führende Marke im Bereich der E-Zigaretten¹, mit der Designerin Marina Hoermanseder zusammengeschlossen. Hoermanseder ist bekannt für ihre ikonischen Designs und ihre meisterhafte Handwerkskunst. Sie hat ein exklusives Design-Piece entworfen, das die markanten Origami-Elemente von Vuse aufgreift. Diese Elemente stehen als außergewöhnliches Markenzeichen für Kreativität und Innovation. Mit klaren Formen, dynamischen Strukturen und einem harmonischen Spiel aus Farben und Geometrie unterstreicht das Design die Markenidentität auf einzigartige Weise. Das Ergebnis ist ein einzigartiger Look, Hoermanseders unverwechselbare Handschrift trägt, sondern auch die kreative Philosophie von Vuse widerspiegelt, und den Claim "Unleash the Power of Creativity" perfekt verkörpert. Die neueste Kollektion der Wahl-Berlinerin wird im Rahmen ihrer am 31.01.25 präsentiert, bei der der Vuse-Origami-Look erstmalig seine Premiere auf dem Runway feiert. "Bei der Entwicklung des Fashion Pieces habe ich mich von den ikonischen Formen und Farben der Vuse-Origamis inspirieren lassen", so Hoermanseder. "Die klare Struktur und das Spiel mit Falten und Flächen spiegeln die Kreativität und Innovationsfreude wider, die sowohl Vuse als auch meine Designs auszeichnen", erklärt Hoermanseder weiter. Das Ergebnis: Ein stylisher Body, der sich vielfältig kombinieren lässt. Inspiriert hat Hoermanseder bei der Entwicklung des Looks der fruchtige Vuse Flavour Berry Blend. Jana Deininger, Consumer Experience PR & Social Media Managerin bei BAT, ist begeistert von dem Look: "Die Zusammenarbeit mit Marina Hoermanseder zeigt, was passiert, wenn kreative Visionen aufeinandertreffen. Marinas Talent, Mode auf unkonventionelle Weise neu und anders zu interpretieren, inspiriert uns. Ihr Design bringt die kreative Energie von Vuse auf den Punkt - mutig, ausdrucksstark und voller Leidenschaft."Über Marina Hoermanseder:Marina Hoermanseder ist eine der aufregendsten Stimmen in der internationalen Modeszene. Die österreichische Designerin ist bekannt für ihre avantgardistischen Entwürfe, die handwerkliche Präzision mit kühnem Design vereinen. Ihre Kollektionen zeichnen sich durch ausgefallene Schnitte, aufwendige Korsettdetails und die experimentelle Verwendung von Leder aus. Mit einer Mischung aus Individualität und Tragbarkeit haben ihre Kreationen es auf internationale Laufstege und in die Kleiderschränke prominenter Persönlichkeiten geschafft. Marina Hoermanseder steht für Mode, die Geschichten erzählt und zugleich neue Maßstäbe im modernen Design setzt.Über Vuse:Vuse steht für premium Design und innovative Flavour-Erlebnisse mit jedem Zug. Kein Tabak, keine Asche, kein Rauchgeruch - ist die führende globale Vaping-Marke.Mehr unter www.vuse.com.(1) Basierend auf dem Vuse geschätzten Marktanteil (Wertanteil) von Vapour Pods und vorgefüllt abgeleitet von der unverbindlichen Preisempfehlung im gemessenen Einzelhandel (d.h. dem Gesa Kategorie E-Zigarette im Einzelhandelsumsatz) in den Hauptmärkten für Vapour: USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Polen und Spanien (Stand Mai 2024).