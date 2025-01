Offenburg (ots) -In einer Zeit, in der Energiekosten für Unternehmen und Haushalte eine immer größere Bedeutung darstellen, liefert der Energieversorger e.optimum eine erfreuliche Nachricht: Das strukturierte Beschaffungsmodell von e.optimum erzielte im Jahr 2024 einen Kostenvorteil von mehr als 150 Millionen Euro. Diese bemerkenswerte Summe ist das Ergebnis eines strategischen Energie-Einkaufs, der auf effizientem Risikomanagement und wertvollem Experten-Wissen rund um die Marktentwicklungen basiert.e.optimum stellt transparent dar, wie die Hochrechnung erfolgt: Die kalkulierten Einsparungen beruhen auf einer sorgfältigen Analyse und auf Vergleichen, bei denen ausnahmslos die reinen Energiebeschaffungspreise berücksichtigt werden - somit exklusive Steuern, Abgaben, Umlagen und (Netz-)Entgelte.Berechnungsgrundlage hierfür ist eine durchnschnittliche Kundenverbrauchsstruktur aus dem gewerblichen Umfeld (Ø Base/Peak-Verhältnis 70/30) sowie ein Beschaffungspreis, der sich aus dem durchschnittlichen Börsen-Terminmarktpreis für Strom und Gas im Jahr 2023 für das darauffolgende Lieferjahr 2024 bezieht.Dabei wird impliziert, dass sich ein Verbraucher nicht an einem spezifischen Tag für einen Festpreis entschieden hat, sondern besagter Festpreis ergibt sich aus dem Durchschnittswert aller Handelstage in 2023 und ist somit ein geglätteter Wert.Bei Strom liegt somit der mittlere Preis über alle Handelstage bei 14,54 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh), bei Gas beläuft sich der Preis auf 5,50 ct/kWh. Im Vergleich dazu konnte e.optimum im Jahr 2024 seinen Kunden einen durchschnittlichen Strompreis von 9,06 ct/kWh und einen Gaspreis von 3,61 ct/kWh abrechnen. Multipliziert mit dem e.optimum-Absatzvolumen ergibt sich dieser signifikante Kostenvorteil in Höhe von über 150 Millionen Euro, von dem auch die e.optimum-Kunden profitieren.Die realisierten Einsparpotenziale lassen sich auf den cleveren Energie-Einkauf von e.optimum zurückführen: Beim strukturierten Beschaffungsmodell wird der Energiebedarf aller Kunden zu vielen unterschiedlichen Kaufzeitpunkten am Termin- und Spotmarkt beschafft. Mit einem Mix aus mittel- und langfristigen Terminmarktprodukten und tagesaktuellen Spotmarktanteilen sichert das e.optimum-Modell den Kunden die entscheidenden Vorteile beider Märkte: Der Terminmarkt schafft Preissicherheit und der Spotmarkt schafft Preisvorteile im Rahmen der Kurzfristbeschaffung. Potenzielle Unsicherheiten und Preisanstiege im Energiesektor durch geopolitische Spannungen oder staatliche Entscheidungen werden für e.optimum-Kunden damit deutlich abgemildert, ermöglichen ihnen eine gute Planbarkeit und gleichzeitig profitieren sie von den bestmöglichen Preisen am Markt.e.optimums umfangreiches Tarifangebot ist speziell darauf ausgerichtet, die unterschiedlichen Bedürfnisse, insbesondere seiner Industrie- und Gewerbekunden, zu erfüllen und das Einsparpotenzial vollständig auszuschöpfen. So führt der Energieversorger ab Januar 2025, passend zur gesetzlichen Pflicht, einen dynamischen Tarif mit 100% Spotmarktbezug ein.Mit seiner langjährigen Erfahrung erkennt das Unternehmen aber auch die potenziellen Risiken eines dynamischen Tarifs. Als Lösung hat e.optimum daher einen weiteren Tarif entwickelt, der das Prinzip der strukturierten Beschaffung mit Teilabsicherung am Terminmarkt beibehält und gleichzeitig eine individuelle Anpassung des Spotmarktanteils wie im dynamischen Tarif ermöglicht.Dieser innovative Ansatz wird auch von einer Umfrage der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) gestützt: Laut 72 Prozent der Befragten (https://www.vzbv.de/pressemitteilungen/dynamische-stromtarife-19-millionen-haushalte-im-dunkeln) würde eine zusätzliche Absicherung gegen starke Preissteigerungen dynamische Stromtarife attraktiver machen. e.optimum geht also proaktiv voran und implementiert bereits heute Lösungen, die den Kunden nicht nur finanzielle Vorteile, sondern auch die gewünschte Sicherheit bieten.Das Energieunternehmen ist stolz auf die erreichte Leistung in 2024, die einen starken Mehrwert für die Kunden bietet. "Unsere clevere und einzigartige Beschaffungsstrategie gepaart mit einem vielfältigen Tarifangebot, positioniert e.optimum als einen entscheidenden Partner für Unternehmen, die in einem volatilen Energiemarkt nach Stabilität suchen und dabei nicht auf attraktive Einsparpotenziale verzichten möchten", sagt Vorstandsvorsitzender Boris Käser.Pressekontakt:Barbara TomaLeitung Marketingbarbara.toma@eoptimum.deTel. 0800 503 532 712e.optimum AG - Beim Alten Ausbesserungswerk 2a - 77654 OffenburgOriginal-Content von: e.optimum AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159121/5954008