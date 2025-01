In Polen fordern 21 Kommunen in einem gemeinsamen Brief an die Landesregierung hohe Subventionen für Wasserstoff. Ein Teil der Städte hat bereits Verträge für Wasserstoffbusse abgeschlossen - und fürchtet nun offenbar exorbitante Betriebskosten. In dem Brief wenden sich die Bürgermeister von Chelm und Walbrzych in ihrem eigenen Namen und im Namen der Bürgermeister von 19 weiteren Städten an Paulina Hennig-Kloska, Ministerin für Klima und Umwelt im ...

