© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Ethereum steht vor Herausforderungen bei der Skalierung und höheren Transaktionsgebühren, da die Nachfrage nach Layer-2-Lösungen stetig wächst."Ethereum Layer 2s drohen an ihre Grenzen zu stoßen", warnt Gautham Santhosh, Mitbegründer von Polynomial.fi, vor einer drohenden Krise. Die Nachfrage nach Layer-2-Lösungen auf Ethereum hat in den letzten Monaten rasant zugenommen, da immer mehr Nutzer diese Protokolle für schnellere und kostengünstigere Transaktionen nutzen. Doch laut Santhosh könnten diese Lösungen bald an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Blobs in der Krise: Limit erreicht Seit November verzeichnet die Ethereum-Blockchain eine Rekordzahl an sogenannten "Blobs", binären Großobjekten, …