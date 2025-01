Leipzig (ots) -Die Literaturverfilmung von Constanze Klaue nach Lukas Rietzschels Bestseller "Mit der Faust in die Welt schlagen" wird bei der 75. Berlinale in der Sektion Perspectives, dem neuen Wettbewerb für Spielfilmdebüts, ihre Weltpremiere feiern. Der Mitteldeutsche Rundfunk unterstützt die Kinoproduktion als Koproduzent gemeinsam mit ARTE, dem rbb und WDR.Der Debütfilm handelt von der Radikalisierung zweier Brüder, die in einem ostsächsischen Dorf aufwachsen: Philipp und Tobias. Ihre Kindheit ist geprägt von der Perspektivlosigkeit in einer sonst sehr weiten Landschaft. Als Jahre später ihr Heimatort Flüchtlinge aufnehmen soll, eskaliert die Situation. Während sich der eine Bruder in sich selbst zurückzieht, sucht der andere ein Ventil für seine Wut. Und findet es ...In den Hauptrollen spielen Anja Schneider (Mutter), Christian Näthe (Vater), Anton Franke (Philipp), Camille Loup Moltzen (Tobi) sowie in weiteren Rollen Hilmar Eichhorn (Opa) und Swetlana Schönfeld (Oma). Die Kamera führt Florian Brückner.Die Regisseurin Constanze Klaue, realisiert mit diesem Projekt ihren ersten Langfilm. Das Drehbuch stammt ebenfalls von Constanze Klaue und basiert auf der literarischen Vorlage des in Görlitz lebenden Autoren Lukas Rietzschel."Mit der Faust in die Welt schlagen" ist eine Produktion von Flare Film, Gabriele Simon und Martin Heisler, gemeinsam mit Chromosom Film, Alexander Wadouh und Roxana Richters. Die Redaktion liegt beim MDR (Meike Götz) mit ARTE (Barbara Häbe), dem rbb (Cooky Ziesche) und WDR (Andrea Hanke).Der Film wird gefördert von der MDM (Mitteldeutsche Medienförderung), MBB (Medienboard Berlin-Brandenburg), BKM (Bundesministerium für Kultur und Medien) und DFFF (Deutscher Filmförderfonds).Bundesweiter Kinostart ist voraussichtlich der 3. April 2025.Die 75. Internationalen Filmfestspiele Berlin finden vom 13. bis 23. Februar 2025 statt.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5954015