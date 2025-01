Epsilon Carbon, ein weltweit führendes Unternehmen in der Rußindustrie, gibt die Einführung von Terrablack bekannt. Diese Produktlinie zielt darauf ab, die Nachhaltigkeit des Rußsektors zu stärken. Die Produktpräsentation fand im Beisein von Sajjan Jindal, Chairman und Managing Director bei der JSW Group, Vikram Handa, Managing Director bei Epsilon Carbon, Gaurav Mathur, CEO, und Desh Deepak Misra, President bei Carbon Black, auf der India International Tire Exhibition der Bharat Mobility Show in Neu-Delhi statt.

Terrablack wurde entwickelt, um die wachsende Nachfrage nach nachhaltigem Ruß zu decken. Unter Verwendung von recyceltem Ruß (rCB, recovered Carbon Black) und aus Altreifen gewonnenem Öl (TDO, Tire-derived Oil) wurde die Produktlinie nach 24 Monaten intensiver Tests und Zusammenarbeit entwickelt, um die Zukunft der Rußproduktion zu prägen. Sie bietet leistungsstarke, umweltfreundliche Lösungen, die den Anforderungen der Reifenindustrie und anderer Branchen gerecht werden.

Zum Terrablack-Portfolio gehört Terrablack 3310, das für Hochleistungsanwendungen wie Reifenlaufflächen entwickelt wurde und eine hervorragende Verschleißfestigkeit und Haltbarkeit gewährleistet. Terrablack 6615 bietet Flexibilität und Elastizität und ist ideal für Reifenseitenwände, Schläuche, Riemen und Dichtungssysteme. Die Zusammensetzung beider Produkte ist so ausgelegt, dass sie den herkömmlichen Ruß aus Rohöl ergänzt. Terrablack senkt das Treibhauspotenzial um 40 bis 50 und fördert so die globalen Umweltziele und die Einhaltung der weltweiten Anforderungen an Reifenrecycling.

Vikram Handa, Managing Director bei Epsilon Carbon, kommentiert: "Terrablack ist mehr als ein Produkt es ist ein Versprechen, innovativ zu bleiben, den Planeten zu schützen und die Industrie in eine grünere Zukunft zu führen. Innovation, Performance und Nachhaltigkeit müssen Hand in Hand gehen. Terrablack spiegelt diese Überzeugung wider und ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, die Rußindustrie neu zu definieren und zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen."

Sein Engagement für Nachhaltigkeit treibt Epsilon Carbon mit dem Bau einer voll integrierten Reifenrecyclinganlage in Karnataka voran, die im Geschäftsjahr 2026 in Betrieb genommen werden soll. Diese Anlage wird jährlich 30.000 Tonnen Reifen recyceln und dabei 9.500 Tonnen rCB und 12.000 Tonnen TDO produzieren. Diese Initiative untermauert das Engagement von Epsilon Carbon, das Konzept der Kreislaufwirtschaft in die Praxis zu überführen.

Über Epsilon Carbon Pvt. Ltd: Epsilon Carbon, ein weltweit führender Hersteller von nachhaltigen Spezialkohlenstoff- und Rußprodukten, beliefert verschiedene Industriesektoren mit vollständig rückwärtsintegrierten Betriebsabläufen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250120326727/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Sandeep: +91 7506148725 I Sandeep.kumar@epsiloncarbon.com