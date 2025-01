DJ SENTIMENT/BoA: Fund-Manager sind bullisch für Dollar und Aktien

Die internationalen Investoren sind bullish gegenüber dem Dollar und Aktien, bearish gegenüber allen anderen. Wie der Fund-Manager-Umfrage der Bank of America (BoA) zu entnehmen ist, werden Anleihen so stark gemieden wie seit Oktober 2022 nicht mehr, das Cash-Level ist mit 3,9 Prozent vergleichsweise niedrig. Auf der Aktienseite fand eine große Rotation statt, vor allem in Europa. Während in US-Aktien nun netto 36 Prozent nach zuvor 19 Prozent übergewichtet sind, sind in Europa nun netto ein Prozent Übergewichtet nach zuvor 22 Prozent untergewichtet.

Die globalen Wachstumserwartungen bleiben gedämpft; aber Makro-Investoren denken an den größten "Boom" seit April 2022, allerdings gibt es auch die höchsten Inflationserwartungen seit März 2022. Die Wahrscheinlichkeit einer "Nicht-Landung" der US-Wirtschaft ist auf 38 Prozent gestiegen, auf Kosten einer "weichen" (50%) und "harten" (5%) Landung. Mit Blick auf die US-Notenbank rechnen 79 Prozent der Befragten Zinssenkungen der Fed im laufenden Jahr, nur 2 Prozent gehen von einer Zinserhöhung aus.

Nach Europa befragt, glauben 62 Prozent der Befragten, dass das Wirtschaftswachstum in Europa verhalten bleibt, was einem minimalen Rückgang gegenüber 69 Prozent im Vormonat entspricht. Netto 32 Prozent sind der Ansicht, dass die Fiskalpolitik in der Region zu restriktiv ist - dies ist der höchste Wert seit 2020. Eine relative Mehrheit von 35 Prozent sieht in einem fiskalischen Stimulus Deutschlands den wahrscheinlichsten Auslöser für eine Beschleunigung des europäischen Wachstums.

DJG/thl/err

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2025 10:59 ET (15:59 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.