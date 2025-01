Unternehmen, die in den Datenschutz investieren, profitieren von angemessen besetzten Teams und geringeren Qualifikationslücken

Mehr als zwei von fünf (45 %) Datenschutzfachleuten in Europa sind der Meinung, dass das Datenschutzbudget ihrer Organisation unterfinanziert ist. Dies bedeutet gegenüber 41% 2024 einen Anstieg und mehr als die Hälfte (54 %) erwartet, dass die Budgets 2025 weiter sinken werden. Dies geht aus einer neuen Studie von ISACA, hervor, dem führenden globalen Berufsverband, der Einzelpersonen und Organisationen bei ihrem Streben nach digitalem Vertrauen unterstützt.

Trotz der Ausgereiftheit der Datenschutz-Grundverordnung in Europa ist nur ein Drittel (38 %) der europäischen Fachleute von der Fähigkeit ihrer Organisation überzeugt, sensible Daten zu schützen. Da nur ein Viertel (24 %) der europäischen Organisationen stets "Privacy by Design" praktiziert, laufen viele Gefahr, die DSGVO und neue Rahmenwerke wie den Digital Services Act und den AI Act nicht einzuhalten.

Die Hälfte (52 %) der technischen Datenschutzteams in Europa ist nach wie vor unterbesetzt, was sich gegenüber 53 2024 nur geringfügig verbessert hat, da Unternehmen weiterhin Schwierigkeiten bei der Mitarbeiterbindung haben. 37 der europäischen Organisationen haben Schwierigkeiten, qualifizierte Datenschutzexperten zu halten.

Chris Dimitriadis, Global Chief Strategy Officer bei ISACA, sagte: "Da die Bedrohungslandschaft immer komplexer wird, wird der Datenschutz zu einem Sektor, in dem es immer schwieriger wird, tätig zu sein, der aber auch immer wichtiger wird. Zwei Drittel (66 %) der europäischen Fachleute, die in Datenschutzfunktionen arbeiten und mit denen wir gesprochen haben, gaben an, dass ihre Arbeit heute stressiger ist als vor fünf Jahren. Dies wird durch die anhaltende Unterfinanzierung nur noch verschärft. Unternehmen mögen zwar kurzfristig finanzielle Gewinne erzielen, setzen sich aber langfristig einem Risiko aus."

Europäische Organisationen, die sich stets an "Privacy by Design" halten, geben eher an, dass sie über angemessen besetzte Datenschutzteams verfügen und die Lücken bei den Datenschutzkenntnissen verringert haben. 43 der europäischen Organisationen, die sich stets an "Privacy by Design" halten, geben an, dass ihre technischen Datenschutzteams angemessen besetzt sind (gegenüber 33 derjenigen, die dies nicht tun). 58 sind daher sehr zuversichtlich, was ihre technischen Datenschutzteams betrifft.

Mehr als die Hälfte (56 %) der europäischen Organisationen, die sich stets an den Datenschutz durch Technikgestaltung halten, haben die Lücken bei den Datenschutzkenntnissen durch Schulungen von Mitarbeitern, die nicht im Bereich Datenschutz tätig sind, aber daran interessiert sind, in Datenschutzfunktionen zu wechseln, geschlossen, im Vergleich zu 44 derjenigen, die dies nicht tun.

Qualifizierte und unterstützte Mitarbeiter sind der Schlüssel zur Gewährleistung von "Privacy by Design". Die größten Qualifikationslücken, die von europäischen Organisationen gemeldet wurden, sind Erfahrung mit verschiedenen Arten von Technologien und/oder Anwendungen (62 %), technisches Fachwissen (49 %) sowie Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich IT-Betrieb (45 %).

Um die Qualifikationslücke und die umfassenderen Herausforderungen im Bereich des Datenschutzes zu bewältigen, bieten 47 der europäischen Organisationen Schulungen an, damit Mitarbeiter, die nicht im Bereich des Datenschutzes tätig sind, in Datenschutzfunktionen wechseln können. Erfahrung ist der Schlüssel zur Schließung der Qualifikationslücke: 95 der Befragten betrachten Compliance- und Rechtserfahrung als wichtigen Faktor bei der Beurteilung der Qualifikation eines Datenschutzkandidaten, und 89 halten Referenzen für wichtig, während nur 54 einen Universitätsabschluss für wichtig halten.

Dimitriadis meint weiterhin: "Die Umsetzung von Privacy by Design und die Verankerung des Datenschutzes im gesamten Unternehmen ist der Schlüssel zu einem langfristigen Datenschutz. Ein solch umfassender Ansatz fördert das Vertrauen der Interessengruppen und schützt vor sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen aber das ist nicht möglich ohne qualifizierte Datenschutzteams, die sich in der Lage fühlen, Datenschutzpraktiken aus technologischer, geschäftlicher und Compliance-Sicht voranzutreiben.

"Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Qualifikationslücke zu schließen. Die Bereitstellung von Schulungen und kontinuierlicher Unterstützung für Datenschutzmitarbeiter zu neuen Technologien, Technologien zur Verbesserung des Datenschutzes, Cybersicherheit und Datenschutzarchitekturen zusätzlich zu Kenntnissen über die Einhaltung von Rechtsvorschriften ist unerlässlich, um Stress zu bewältigen und die Widerstandsfähigkeit der Organisation zu erhalten."

Hinweise für Redakteure

Alle Zahlen basieren auf Feldstudien, die von ISACA zwischen dem 13. und 30. September 2024 unter 1.603 weltweit Befragten durchgeführt wurden, die im Bereich Datenschutz tätig sind, von denen 351 in Europa ansässig sind.

