Laut dem neuesten Hologic Global Women's Health Index, einer der größten Datensammlungen zur Gesundheit und zum Wohlbefinden von Frauen, sind Krebstests bei Frauen weltweit zurückgegangen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250121979279/de/

Hologic, Inc. (Nasdaq: HOLX), ein führender Innovator im Bereich Frauengesundheit, arbeitet bei der Erstellung des Index mit Gallup zusammen. Der Index, der nun zum vierten Mal erscheint, wirft neue Bedenken hinsichtlich rückläufiger Trends in der Frauengesundheit auf. Zum ersten Mal in der Geschichte des Index sind die Krebstests bei Frauen zurückgegangen: Nur 10 der weltweit befragten Frauen gaben an, dass sie im vergangenen Jahr auf irgendeine Art von Krebs getestet wurden, was einem Rückgang von zwei Prozentpunkten gegenüber den ersten beiden Jahren des Index entspricht.

Der diesjährige Index wird heute im Rahmen einer Veranstaltung veröffentlicht, die von Goals House, einer Gemeinschaft, die sich neben dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, für die Förderung der Ziele der Vereinten Nationen (UN) für nachhaltige Entwicklung (SDGs) einsetzt, einberufen wurde. Die Veranstaltung umfasst eine Podiumsdiskussion mit Dr. Natalia Kanem Exekutivdirektorin des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA), Dr. Sania Nishtar CEO von Gavi, The Vaccine Alliance, und Elissa Miolene, Global Development Reporter bei Devex.

"Die heutigen Daten zeigen einen sich verschlechternden Trend in der Gesundheit von Frauen", sagte Stephen P. MacMillan, Vorsitzender, Präsident und CEO von Hologic. "Der schockierende Rückgang bei Krebstests ist ein Weckruf. Business as usual funktioniert nicht. Es sind innovative Strategien und gemeinsame Anstrengungen erforderlich, um die Gesundheit und das Wohlbefinden von Frauen weltweit nachhaltig zu verbessern."

Die wichtigsten Ergebnisse des diesjährigen Index:

Krebsvorsorgeuntersuchungen bei Frauen rückläufig: Nur 10% der Frauen gaben an, sich im vergangenen Jahr einer Krebsuntersuchung unterzogen zu haben, was einem Rückgang von zwei Prozentpunkten gegenüber den ersten beiden Jahren der Umfrage entspricht.

Nur der Frauen gaben an, sich im vergangenen Jahr einer Krebsuntersuchung unterzogen zu haben, was einem Rückgang von zwei Prozentpunkten gegenüber den ersten beiden Jahren der Umfrage entspricht. Frauen haben mehr Mühe, ihre Grundbedürfnisse zu decken: Erschreckende 38% der Frauen gaben an, dass sie sich im vergangenen Jahr irgendwann kein Essen leisten konnten, was den höchsten Stand der Ernährungsunsicherheit seit fast zwei Jahrzehnten darstellt. Und 32% der Frauen sagten, dass sie sich keine angemessene Unterkunft leisten konnten.

Erschreckende der Frauen gaben an, dass sie sich im vergangenen Jahr irgendwann kein Essen leisten konnten, was den höchsten Stand der Ernährungsunsicherheit seit fast zwei Jahrzehnten darstellt. Und der Frauen sagten, dass sie sich keine angemessene Unterkunft leisten konnten. Mehr Frauen sind besorgt und traurig: Im Vergleich zum ersten Jahr des Index gaben mehr Frauen an, sich besorgt 42% und traurig 30% zu fühlen. Und mehr als ein Drittel 35% gab an, sich in ihrer Umgebung unsicher zu fühlen.

Im Vergleich zum ersten Jahr des Index gaben mehr Frauen an, sich besorgt und traurig zu fühlen. Und mehr als ein Drittel gab an, sich in ihrer Umgebung unsicher zu fühlen. Anhaltende körperliche Schmerzen und Gesundheitsprobleme: 34% der Frauen gaben an, am Vortag erhebliche Schmerzen gehabt zu haben, während 26% angaben, dass gesundheitliche Probleme ihre Fähigkeit beeinträchtigten, alltäglichen Aktivitäten nachzugehen.

der Frauen gaben an, am Vortag erhebliche Schmerzen gehabt zu haben, während angaben, dass gesundheitliche Probleme ihre Fähigkeit beeinträchtigten, alltäglichen Aktivitäten nachzugehen. HIV-Testraten bei Frauen sind alarmierend niedrig: Der Index bewertete erstmals HIV-Tests bei Frauen und stellte besorgniserregende Unterschiede fest: Weniger als 0,5% der Frauen wurden in bestimmten Ländern getestet, vor allem in Ländern im Nahen Osten und in Nordafrika, und kein Land erreichte mehr als 41% Weltweit ist der Prozentsatz viel niedriger. Nur 6% der Frauen unabhängig davon, ob sie einen Arzt aufsuchten oder sich auf sexuell übertragbare Krankheiten testen ließen gaben an, dass sie sich im vergangenen Jahr auf HIV testen ließen.

Der Index bewertete erstmals HIV-Tests bei Frauen und stellte besorgniserregende Unterschiede fest: der Frauen wurden in bestimmten Ländern getestet, vor allem in Ländern im Nahen Osten und in Nordafrika, und kein Land erreichte mehr als Weltweit ist der Prozentsatz viel niedriger. Nur der Frauen unabhängig davon, ob sie einen Arzt aufsuchten oder sich auf sexuell übertragbare Krankheiten testen ließen gaben an, dass sie sich im vergangenen Jahr auf HIV testen ließen. Anzeichen der Hoffnung einige Länder machen Fortschritte: 28 Länder verzeichneten seit dem ersten Jahr des Index einen deutlichen Anstieg ihrer Indexwerte, darunter Kasachstan, Kenia, Polen und Venezuela.

Der Index weist jedem Land oder Gebiet einen Wert für die Gesundheit von Frauen zu, der auf den Umfrageantworten zu fünf Gesundheitsdimensionen basiert. Insgesamt erreichte die Welt im vierten Jahr 53 von 100 Punkten im Index, was keine signifikante Veränderung seit Beginn des Index darstellt.

Taiwan führte zum vierten Mal in Folge die Welt an und erreichte 68 von 100 möglichen Punkten. Weitere Spitzenwerte gingen an Kuwait (67), Österreich (66) und die Schweiz (65). Die niedrigsten Werte erzielten Afghanistan (30), die Demokratische Republik Kongo (34) und der Tschad (35). Die Vereinigten Staaten erzielten 60 Punkte gleichauf mit Neuseeland (60) und Litauen (60) und fielen im dritten Jahr des Index um sieben Plätze auf Rang 37 von 142 Ländern und Territorien zurück.

Der Index schließt eine entscheidende Wissenslücke in Bezug auf die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden von Frauen weltweit. Basierend auf Interviews mit mehr als 146.000 Frauen und Männern in 142 Ländern und Territorien repräsentiert er die Stimmen von 97 der Frauen und Mädchen weltweit im Alter von 15 Jahren und älter.

Den vollständigen Index und zugehörige Ressourcen finden Sie unter WomensHealthIndex.com.

Über Hologic, Inc.

Hologic, Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Frauengesundheit, das sich der Entwicklung innovativer medizinischer Technologien widmet, die Gesundheitszustände effektiv erkennen, diagnostizieren und behandeln und den Standard der Versorgung weltweit erhöhen. Weitere Informationen über Hologic finden Sie unter www.hologic.com Sie können sich mit uns auch auf LinkedIn, Facebook, X, Instagram und YouTube verbinden.

Hologic und The Science of Sure sind Marken und/oder eingetragene Marken von Hologic, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Über Gallup

Gallup bietet Analysen und Beratung an, um Führungskräfte und Organisationen bei der Lösung ihrer dringendsten Probleme zu unterstützen. Durch die Kombination von mehr als 80 Jahren Erfahrung mit seiner globalen Reichweite weiß Gallup mehr über die Einstellungen und Verhaltensweisen von Mitarbeitern, Kunden, Studenten und Bürgern als jede andere Organisation auf der Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250121979279/de/

Contacts:

Investorenkontakt

Michael Watts

Corporate Vice President, Investor Relations

(+1) 858.410.8514

michael.watts@hologic.com

Medienkontakt

Bridget Perry

Senior Director, Corporate Communications

(+1) 508.263.8654

bridget.perry@hologic.com