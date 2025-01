Die MTU Aero Engines-Aktie verzeichnete am Dienstag eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung im XETRA-Handel. Das Luftfahrt-Wertpapier konnte im Tagesverlauf kontinuierlich zulegen und erreichte am Nachmittag einen Stand von 334,90 Euro, was einem Plus von 0,9 Prozent entspricht. Bereits zum Handelsstart zeigte sich die Aktie mit 332,50 Euro in robuster Verfassung und baute ihre Position im weiteren Verlauf stetig aus. Das Handelsvolumen belief sich auf 14.524 gehandelte Aktien, was das rege Interesse der Anleger unterstreicht. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung besonders im Kontext des 52-Wochen-Hochs von 336,60 Euro, das erst kürzlich am 20. Januar 2025 erreicht wurde und nur marginal über dem aktuellen Kursniveau liegt.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Die Zuversicht der Marktteilnehmer spiegelt sich auch in den Expertenprognosen wider. Für das laufende Jahr rechnen Analysten mit einer Erhöhung der Dividende auf 2,34 Euro je Aktie, nachdem im Vorjahr noch 2,00 Euro ausgeschüttet wurden. Diese Aussicht auf eine gesteigerte Dividendenrendite trägt zur positiven Wahrnehmung des Titels bei. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 348,70 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 13,72 Euro, was die optimistische Einschätzung der künftigen Geschäftsentwicklung unterstreicht.

