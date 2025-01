© Foto: Courtesy Everett - picture alliance / Everett Collection

Die Wiederwahl von Donald Trump hat nach Ansicht des Milliardärs Stanley Druckenmiller die Märkte wieder in spekulative Euphorie versetzt und den Optimismus in den Unternehmen beflügelt."Wir wechseln wahrscheinlich von der wirtschaftsfeindlichsten Regierung zum Gegenteil", sagte er gegenüber CNBC. Die CEOs, mit denen er sprach, seien "zwischen erleichtert und euphorisch". Wir glauben also an die Animal Spirits, so der Investor. Obwohl Druckenmiller die wirtschaftliche Stärke begrüßt, bleibt er vorsichtig am Aktienmarkt, insbesondere aufgrund gestiegener Anleiherenditen. "Das Verhältnis von Gewinnrendite zu Anleiherendite ist das unattraktivste seit 20 Jahren", betonte er. Er setzt weiterhin …