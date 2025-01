DJ Aktien Schweiz freundlich - Pharmawerte gesucht

DOW JONES--Mit freundlicher Tendenz hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Dienstag beendet. Nachdem am Vormittag der enttäuschende deutsche ZEW-Index die Stimmung gedämpft hatte, erhielten die Kurse am Nachmittag einen leicht positiven Impuls von der Wall Street, die nach der Feiertagspause mit kleinen Gewinnen in den Handel startete.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 12.111 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 16,92 (zuvor: 13,64) Millionen Aktien.

Die ersten Aussagen und Dekrete des neuen US-Präsidenten Donald Trump nach seinem Amtsantritt enthielten keine Überraschungen, wie Marktteilnehmer anmerkten. Obwohl Trump keine sofortigen Zollerhöhungen angeordnet hat, rechnen die Commerzbank-Volkswirte Bernd Weidensteiner und Christoph Balz weiterhin mit heftigen Maßnahmen. "Trump ordnet eine umfassende Überprüfung der US-Außenhandelspolitik an. Die zuständigen Behörden sollen bis zum 1. April Berichte zu unfairen Handelspraktiken anderer Staaten, zu Währungsmanipulation, diskriminierenden ausländischen Steuern sowie zu den Praktiken des Technologietransfers vorlegen", merkten sie an. Die neue Regierung habe damit zwar, anders als vielfach befürchtet, am ersten Arbeitstag noch keine neuen Zölle verhängt. Auf Basis der im April vorliegenden Analysen habe sie dann aber vielfältige Möglichkeiten, einzelne Länder, Branchen oder ganze Ländergruppen ins Visier zu nehmen.

In der Schweiz nahmen die Anleger dies zunächst gelassen auf. Gesucht waren Aktien der Pharmabranche, die auch europaweit an der Spitze der Gewinner lagen. Die beiden Schwergewichte Novartis und Roche verbesserten sich um 0,1 und 1,2 Prozent. Novartis-CEO Vasant Narasimhan hält es für möglich, dass die Pharma-Forschung unter Trump einen Schub erhält, wie er in einem Interview mit Bloomberg sagte. Alcon stiegen um 1,9 Prozent und Lonza um 1,2 Prozent. Der Kurs des Medizintechnikunternehmens Sonova erhöhte sich um 1,5 Prozent.

Sehr fest tendierten auch Logitech (+2%). Die Titel waren jedoch in den vergangenen Tagen schlechter gelaufen als der Markt.

Kurszielerhöhungen von Bernstein, RBC und Stifel stützten Richemont, die um 1,2 Prozent zulegten. Nach Meinung der Citigroup könnten Unternehmen des Luxussektors nach der Durststrecke des vergangenen Jahres in den kommenden Wochen die Preise für ihre Produkte anheben.

