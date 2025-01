DJ XETRA-SCHLUSS/DAX pausiert knapp unter Allzeithoch

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt legte nach dem Rekordhoch zum Wochenstart am Dienstag eine kleine Pause ein. Der DAX verabschiedete sich nach einem unaufgeregten Handel 0,2 Prozent höher bei 21.042 Punkten aus dem Tag. Donald Trump startete seine zweite Präsidentschaft nicht mit einem Big Bang, der die globalen Finanzmärkte in Wallung versetzte. Der Ölpreis kam leicht zurück, nachdem der US-Präsident die heimischen Ölgiganten aufforderte zu fördern, um Amerika groß und reich zu machen. Nicht alles wird so heiß gegessen wie gekocht, vieles wie eine steigende Inflation in den USA ist an der Börse eingepreist, nun heißt es erst einmal abwarten, was am Ende per Dekret erlassen wird.

Die Konjunktur in Deutschland läuft auch ohne US-Zölle nicht rund. Die Stimmung von Finanzanalysten aus Banken, Versicherungen und großen Industrieunternehmen hat sich im Januar stärker eingetrübt als erwartet. "Das zweite Rezessionsjahr in Folge lässt die Konjunkturerwartungen sinken", erklärt ZEW-Präsident Achim Wambach. Fund-Manager setzen derweil bereits auf einen fiskalischen Stimulus in Deutschland in diesem Jahr.

Auto-Branche leidet weiter unter schwachen Zulassungen

Unter Druck standen nach schwachen Acea-Zulassungszahlen die Aktien der Automobilhersteller. Vor allem die europaweite Absatzschwäche der E-Autos sorgte für lange Gesichter. Daneben zeigt sich, dass die Luxusstrategie von BMW und Mercedes-Benz nicht aufgehe, hieß es im Handel. So fielen die Zulassungen von BMW um 8,3 Prozent und bei Mercedes-Benz um 6,0 Prozent, während es bei einem Massenhersteller wie VW um 4,9 Prozent nach oben ging. BMW und Mercedes-Benz fielen um 1,8 und 0,6 Prozent, VW-Aktien gaben 0,8 Prozent ab.

Positiv kamen die vorläufigen Geschäftszahlen von Kontron (+6,2 %) an. Auch dank eines starkem Auftragsbestands konnte der Umsatz 2024 deutlich um über 40 Prozent zum Vorjahr gesteigert werden. Das Wachstum soll auch im laufenden Jahr weitergehen, die Marge sogar noch stärker steigen.

Für die Aktie von Ionos ging es gleich um 7,7 Prozent auf 23,90 Euro nach oben. Auslöser war hier die Ankündigung eines Aktienrückkaufs. Das Rückkaufprogramm soll in den nächsten Tagen beginnen und bis zu 1.500.000 Aktien erworben werden. Beim Börsengang vor knapp zwei Jahren lag der Preis bei 18,50 Euro, Großaktionär United Internet (+0,3%) dürfte über die bisherigen Performance wenig glücklich sein.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 21.042,00 +0,2% +5,69% DAX-Future 21.158,00 +0,2% +5,91% XDAX 21.034,19 +0,1% +6,07% MDAX 25.972,67 -0,1% +1,54% TecDAX 3.641,85 +0,9% +6,53% SDAX 14.145,76 +0,4% +3,28% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,96 +20 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 19 21 0 2.674,6 49,3 50,0 MDAX 28 21 1 386,1 20,0 20,5 TecDAX 17 13 0 731,3 13,9 12,4 SDAX 34 36 0 90,6 7,1 9,1 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/err

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2025 11:53 ET (16:53 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.