Die Serie-B-Finanzierungsrunde wird gemeinsam von Hy24 und SC Net Zero Ventures geleitet und von Breakthrough Energy Ventures, Enagas Emprende, Equinor Ventures, Exergon, Ezten und MassMutal Ventures unterstützt.

Durch die Investitionssumme wird die nächste Phase des Einsatzes der innovativen Wasserstofftechnologie von H2SITE unterstützt werden, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung um Reaktoren mit einer Kapazität von mehreren Tonnen pro Tag liegt, die bis 2026 in Betrieb gehen sollen.

Die Lösung von H2SITE geht die Herausforderungen des Wasserstofftransports an, eröffnet einen besseren Zugriff auf die Technologie und wird zu erheblichen Kosteneinsparungen führen.

H2SITE, ein Deep Tech-Pionier auf dem Gebiet der Wasserstoffabscheidung, gibt heute den erfolgreichen Abschluss seiner Serie-B-Finanzierungsrunde im Umfang von 36 Millionen EUR durch ein Investorenkonsortium bekannt, das sich aus Strategie- und Finanzinvestoren zusammensetzt und seinen Fokus auf die nächste Wachstumsphase richtet. H2SITE erhält über dessen Clean Hydrogen Equipment Fund finanzielle Unterstützung von Hy24, dem weltweit führenden reinen Investmentmanager für kohlenstoffarmen Wasserstoff und von SC Net Zero Ventures, dem Klimatechnik-Venture-Capital-Fonds mit Schwerpunkt auf industrieller und mobiler Dekarbonisierung, der verwaltet wird von Suma Capital, einem Pionier für Nachhaltigkeits- und Impact-Investitionen.

Zu den Hauptinvestoren gesellen sich noch die neuen Investoren MassMutual Ventures, Enagas Emprende und Exergon sowie bestehende Investoren und Partner, die bereits an der ersten Industrialisierungsphase der H2SITE-Lösung beteiligt waren: Die Finanzierungsrunde der Serie A wurde angeführt von Breakthrough Energy Ventures in Zusammenarbeit mit Equinor Ventures und Ezten, FCR (ein von Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, die zur SPRI-Gruppe Basque Government gehört, verwalteter Fonds). Dieses Investorenkonsortium verschafft H2SITE Zugang zu einem breiten internationalen Ökosystem von Akteuren, die gemeinsam die Vision von Wasserstoff als entscheidendem Energievektor zur Erreichung der europäischen und globalen Dekarbonisierungsziele in der Industrie teilen.

Seit 2021 ist H2SITE mit der Entwicklung einer proprietären Membranreaktor-Technologie beschäftigt, die die Abscheidung von Wasserstoff aus Gasströmen und leicht zu transportierenden Molekülen wie Ammoniak oder Methanol ermöglicht. H2SITE hat in Westeuropa bereits 15 Projekte gebaut und in Betrieb genommen und entwickelt nun erstmals in Nordamerika, der EU und im asiatisch-pazifischen Raum Infrastrukturprojekte im großen Maßstab.

Die Serie B-Finanzierung zielt nun darauf ab, die nächsten Meilensteine des Unternehmens bei der industriellen Umsetzung und Kommerzialisierung zu unterstützen, u.a. die Inbetriebnahme einer Wasserstoffproduktionsanlage mit einer Kapazität von mehreren Tonnen pro Tag bis 2026 und die Ausrichtung auf verschiedene Endverbrauchermärkte, wie z. B. das dezentrale Ammoniak-Cracking im großen Umfang, die Produktion von natürlichem Wasserstoff in den USA und Anwendungen zur Dekarbonisierung der Seefahrt. Da sie die Herausforderung im Zusammenhang mit der Wasserstoffversorgungskette angehen, spielen Abscheidungstechnologien eine entscheidende Rolle beim Vorantreiben von Innovationen, die für den Aufbau einer zuverlässigen, skalierbaren und effizienten kohlenstoffarmen Wasserstoffwirtschaft erforderlich sind.

Andrés Galnares, Gründer und Chief Executive Officer, H2SITE, erklärte dazu: "Für unsere dritte Finanzierungsrunde haben wir ein Konsortium aus Strategie- und Finanzpartnern zusammengebracht, die die Herausforderungen der Skalierung der Produktion, der Zeitachsen für die Wasserstoffeinführung und der Marktnachfrage genau kennen. Diese gemeinsame Expertise und Unterstützung wird uns in den nächsten sechsunddreißig Monaten in die Lage versetzen, unser Wachstum voranzutreiben und große Infrastrukturprojekte umzusetzen, wobei der Schwerpunkt auf dem Ammoniak-Cracking und der Wasserstoffabscheidung liegen wird.

Guillaume Lesueur, Geschäftsführer und Leiter des Clean Hydrogen Equipment Fund, Hy24, erläuterte: "H2SITE hat eine innovative und effiziente Reinigungstechnologie entwickelt, die für eine breite Palette von Märkten in der gesamten Wasserstoffversorgungskette geeignet ist. Diese Einsatzflexibilität in Verbindung mit der umfassenden industriellen Erfahrung des Teams kommt den strategischen Zielen des Hy24 Clean Hydrogen Equipment Fund entgegen. Bei diesem geht es vor allem um die Unterstützung von bahnbrechenden Systemanbietern und skalierbaren Technologien. Diese unterstreichen auch die Rolle von Hy24 als führendem Impulsgeber für Investitionen im Wasserstoff-Ökosystem und unser Engagement bei der Bewältigung der Herausforderungen im Anlagenbau."

Natalia Ruiz, Managing Partner, SC Net Zero Ventures, sagte: "Bei SC Net Zero Ventures haben wir uns der Unterstützung von technologischen Lösungen verschrieben, die die Energiewende beschleunigen. Die Innovation von H2SITE im Bereich der Wasserstoffabscheidung ist ein herausragendes Beispiel dafür, denn die firmeneigene Technologie geht eine zentrale Herausforderung bei der Wasserstoffversorgungskette an. Wir freuen uns, ein Unternehmen unterstützen zu können, das nicht nur bei der technologischen Innovation führend ist, sondern auch einen spürbaren Einfluss auf die Dekarbonisierung strategischer Sektoren hat

H2SITE wurde von Gómez-Acebo Pombo (GA_P) beraten. Hy24 wurde von Pinsent Masons beraten. SC Net Zero Ventures wurde von Tribeca Abogados beraten.

Die Märkte für das Ammoniak-Cracking und die Wasserstoffreinigung werden voraussichtlich ein beträchtliches Wachstum verzeichnen, das durch den steigenden Bedarf an effizienten Lösungen für den Transport und die Nutzung von Wasserstoff angetrieben werden wird. Mit weltweit über 1.500 angekündigten Wasserstoffprojekten (Stand: Mai 20241) nimmt die Dynamik der Wasserstoffeinführung weiter zu. Zentrale Regionen wie Europa, der asiatisch-pazifische Raum und Nordamerika sind bei diesem Wachstum führend, das getrieben wird durch eine robuste politische Unterstützung, industrielle Dekarbonisierungsziele und den Druck, eine kohlenstoffarme Energieversorgung sicherzustellen. Die Entwicklung regionaler Wasserstoffversorgungszentren und der internationale Handel mit Wasserstoff und seinen Derivaten wie z. B. Ammoniak, Methanol und andere E-Fuels verdeutlichen das wachsende Marktpotenzial für Ammoniak-Cracking- und Ammoniak-Reinigungssysteme.

Über H2SITE

H2SITE ist ein Deep Tech-Start-up, das die fortschrittliche Membranreaktortechnologie nutzt, um das Problem des Wasserstofftransports zu lösen, indem es Wasserstoffträger mit bekannten Versorgungsketten umwandelt und Wasserstoffgasgemische zu brennstoffzellenreinem Wasserstoff abscheidet. Das Unternehmen wurde 2020 im spanischen Bilbao gegründet und entstand in Zusammenarbeit mit ENGIE New Ventures als erstem industriellen Investor als Spin-off zweier renommierter Forschungs- und Entwicklungszentren: TECNALIA, dem größten privaten Forschungszentrum in Südeuropa, das sich unter anderem auf Membranen und Materialwissenschaften spezialisiert hat, sowie der Technischen Universität Eindhoven (TUe), einer Referenzgröße auf dem Gebiet der Prozessintensivierung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bilbao und beschäftigt über 60 Mitarbeiter in seiner einzigartigen Membranproduktionseinrichtung in Loiu, Spanien.

Über Hy24

Hy24 ist der weltweit größte Verwalter alternativer Investmentfonds für sauberen Wasserstoff, der sich ganz dem Ausbau der globalen Wasserstoffwirtschaft verschrieben hat. Hy24 investiert in umfangreiche, strategische, saubere Wasserstoffprojekte und -technologien, die das volle Potenzial des Sektors erschließen sollen. Sauberer Wasserstoff wird in Kombination mit erneuerbaren Energien und der Elektrifizierung entscheidend sein, um die Net Zero-Ziele zu erreichen. Hy24 wurde 2021 gegründet und ist ein 50/50-Joint-Venture zwischen Ardian, einem weltweit führenden privaten Investmenthaus (176 Mrd. USD verwaltetes Vermögen), und FiveT Hydrogen, einem Unternehmen, das Investitionen in sauberen Wasserstoff fördert und von ehemaligen Führungskräften aus der Wasserstoffbranche gegründet wurde. Neben dem Equipment Fund legt Hy24 derzeit einen mit 2 Milliarden Euro ausgestatteten Clean Hydrogen Infrastructure Fund (Infra Fund) auf, der Investitionen von über fünfzig führenden industriellen und institutionellen Investoren von Weltrang angezogen hat. Die Fonds von Hy24 entsprechen den Bestimmungen von Artikel 9 der europäischen Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte (SFDR). Hy24 wird von der Autorité des Marchés Financiers (Finanzaufsicht in Frankreich) reguliert. Der Fondsmanager hat seinen Sitz in Paris und verfügt über ein Team von über 40 Mitarbeitern und Partnern in Zürich, Singapur und New York. Erfahren Sie mehr darüber unter https://www.hy24partners.com/.

Über Suma Capital und SC Net Zero Ventures

Suma Capital ist ein unabhängiger alternativer Vermögensverwalter und ein führendes Unternehmen im Bereich der grünen Transformation. Das Unternehmen legt seinen Fokus auf Investitionen in Nachhaltigkeit. Dies geschieht durch drei verschiedene Programme: Nachhaltige Infrastruktur, Wachstumskapital und Risikokapital. Suma Capital wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem europäischen Akteur mit Niederlassungen in Barcelona, Madrid und Paris entwickelt, der ein Vermögen von über 1 Milliarde Euro verwaltet.

Beim SC Net Zero Ventures, dem von Suma Capital verwalteten Klimatechnologie-Fonds, handelt es sich um einen Umweltverträglichkeitsfonds nach Art. 9 SFDR, der durch Strategie- und Impact-Investitionen in das innovative Klimatechnologie-Ökosystem positive Umweltveränderungen anstoßen soll. SC Net Zero Ventures verfügt derzeit über Mittel in Höhe von 150 Millionen Euro und setzt strategisch intelligentes Kapital ein, um Minderheitsbeteiligungen an erstklassigen Scale-up-Anlagen zu erwerben, die bei der Energiewende führend sind, wobei der Schwerpunkt auf den Bereichen Industrie, Mobilität und Energie liegt.

1 https://hydrogencouncil.com/en/global-hydrogen-industry-reports-75-billion-in-committed-capital-but-climate-targets-at-stake-due-to-project-delays/

