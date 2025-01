Wall Street Pepe News: Experte prognostiziert 2.700x für Top-Memecoin

Während der Kryptomarkt aufgrund der Launches der offiziellen Memecoins $TRUMP und $MELANIA wieder in Goldrauschstimmung verfallen ist, hat der Vorverkauf des Memetoken der Trading-Community Wall Street Pepe mittlerweile mehr als 54,3 Mio. USD eingeworben.

In diesem Zusammenhang gab es auch einige Veränderungen in dem Sektor zu beobachten. So hat Official Trump mittlerweile Pepe von dem dritten Platz verdrängt, welchen dieser seit über einem Jahr wacker verteidigt hatte.

Seit der Ankündigung des nahenden Endes des Vorverkaufs am 17. Januar in einem Monat konnte der neue Wall Street Pepe weitere 4 Mio. USD an Finanzmitteln einwerben. Denn die Investoren haben FOMO bekommen, dass sie den Coin erst nach der Listung zu einem höheren Preis kaufen und nicht das volle Potenzial erhalten. Hinzu kommen Prognosen von Krypto-Experten von bis zu 2.700x, welche die Investoren antreiben.

Ebenso wie es $TRUMP innerhalb weniger Tage unter die führenden Memecoins geschafft hat, könnte dies nun auch für den führenden Presale des Jahres erfolgen. Fortan verbleiben nur noch weniger als 26 Tage, um die $WEPE-Coins mit einem Rabatt für 0,0003665 USD zu erwerben. Angesichts des hohen Verkaufstempos ist dies aber auch schon deutlich früher möglich.

Trump hat Kryptowährungen nicht erwähnt, aber für WEPE ist es kein Problem

Nach der gestrigen Vereidigung von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten hat dieser schon einige Durchführungsverordnungen und Richtlinien unterschrieben, wobei er keinerlei Zeit mit Umsetzung verlieren will. Allerdings hat er dabei eines seiner Versprechen für seine Kampagne "Make Ameria Great Again" bisher noch nicht umgesetzt. Denn es konnten keinerlei Bemühung für die Kryptoindustrie beobachtet werden.

Jedoch hat Trump mehrfach sein Wort gegeben, dass er die USA zum Hauptstandort der Welt für die Kryptoindustrie machen will. Zudem hat er nur wenige Tage vor seiner Amtseinführung mit seiner Frau zusammen Memecoins erstellt. Mehr konnte bisher jedoch noch nicht festgestellt werden, obwohl die Unterstützung der Industrie einer der Hauptgründe für seine Wahl war.

Die Enttäuschung führte zu einer Korrektur des Kryptomarktes, welcher über die vergangenen 24 Stunde 1,14 % seines Wertes verloren. Ebenso nahm das Handelsvolumen um 27,61 % auf 260,46 Mrd. USD ab. Dennoch kann sich Bitcoin weiterhin über der wichtigen Marke von 100.000 USD halten, nachdem zuvor noch ein neues Allzeithoch von 109.114,88 USD ausgebildet wurde.

Bei seinem $TRUMP-Coin führte es sogar zu einem Abverkauf von 47,99 %. Noch schlechter entwickelte sich Melania, die nach ihrem steilen Anstieg nun 70 % unter ihrem Allzeithoch notiert. Somit wurden sie für die bisher leeren Versprechen schnell bestraft.

$TRUMP-Chart | Quelle: CMC

Aber auch den Rest des Memecoin-Marktes hat es härter getroffen. So hat der Sektor laut CMC über die vergangene 24 Stunden eine Reduktion der Marktkapitalisierung um 2,40 % auf 110,00 Mrd. USD erlitten.

Bisher ist es noch nicht ganz klar, weshalb Donald Trump die Kryptowährungen übergangen hat. Einige vermuten, dass es sich dabei um eine Strategie handelt, um von den Vorwürfen gegenüber dem eigenen Memecoins etwas abzulenken. Dennoch äußerte Elon Musk, dass er in den kommenden vier Jahren DOGE zum Mars schicken wird.

My talk today at the Presidential Parade

- Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025

Im Gegenteil zu diesen negativen Entwicklungen konnte Wall Street Pepe seine Finanzmittel über das Fundraising weiter steigern, was für seine Resilienz und ein größeres Steigerungspotenzial spricht.

Wall Street Pepe will mit seiner Kleinanleger-Armee die falschen Wale jagen

Anders als bei der Mehrheit der Memecoins handelt es sich bei Wall Street Pepe um eine Krypto-Bewegung, welche sich für ein faireres Marktumfeld einsetzen will. Während es bei einigen Coins darauf ankommt, im richtigen Zeitpunkt im steigenden Coin zu sein, machen laut dem Team meistens die mächtigen Wale die hohen Gewinne.

Dabei sollen diese fragwürdigen Motive verfolgen und für eine künstliche Nachfrage sorgen. Auf diese Weise manipulieren sie laut den Krypto-Experten von Wall Street Pepe den Markt, um an die später einsteigenden Kleinanleger schnell hohe Bestände zu verkaufen. Somit erleiden die kleinen Fische zugunsten der wohlhabenden Wale die Verluste.

Diese Machenschaften soll Wall Street Pepe mit seiner Armee von Kleinanleger nun jedoch beenden. Dafür nutzt es einen kollektiven Ansatz, mit welchem sich diese besser vor den Walen schützen können. Dabei vereinen sie Kapital, Erfahrungen und Einfluss mit Handelsstrategien, Analysen und Trading-Signalen, um das Blatt zu wenden.

Zugänglich sind diese Inhalte allerdings ausschließlich für die $WEPE-Tokeninhaber. Bevor die Coins nach einer Listung möglicherweise explodieren und die Zugriffskosten auf exorbitante Niveaus ansteigen, können sie jetzt sogar noch mit einem Rabatt erworben werden.

Winning is a vibe and I've got it. - Wall Street Pepe (@WEPEToken) January 7, 2025

Krypto-Experte sieht in $WEPE Chance auf 2.700x

Während sich Elon Musk damit beschäftigt, Dogecoin zum Mars zu befördern, handelt es sich bei Wall Street Pepe um einen deutlich günstiger bewerteten Memecoin. Daher ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er wesentlich steilere Kursanstiege verzeichnen könnte.

Darüber hinaus verweist das große Interesse an dem $WEPE-Coin während des Vorverkaufs darauf, dass er bei den Anlegern an den Börsen ebenso gut ankommt und deshalb schnell steigen könnte.

Viele berichten von einem zehnfachen Steigerungspotenzial für den Token von Wall Street Pepe. Manche von ihnen stellen sogar deutlich höhere Gewinne in Aussicht. So halten die Krypto-Experten von 99Bitcoins ebenfalls 50x für möglich und ClayBro sogar von 2.700x.

Die jüngsten Entwicklungen haben gezeigt, dass es möglich ist, Pepe von seinem Rang zu stoßen. Zudem kann dies sogar sehr schnell geschehen, wie das Beispiel von $TRUMP verdeutlicht.

Mit dem nützlichen Wall Street Pepe wird die Luft für den sinnlosen Pepe sogar noch einmal dünner. Denn das Konzept erinnert viele auch an die einflussreiche Kleinanleger-Bewegung Wall Street Bets, wobei sie sich dieses Mal auf die Kryptoindustrie spezialisiert. Möglicherweise wurde sie auch von Mitgliedern dieser großen Gemeinschaft erfunden.

Bemerkenswert ist ebenso die bisherige Größe der WEPE-Armee. Denn es sind nicht nur einige wenige Investoren, sondern eine riesige Gruppe von Kleinanlegern, welche sich für die Schlacht mit den Walen rüstet und wappnet. Somit könnte das Projekt auch regelmäßig für Schlagzeilen sorgen und besonders viral werden.

Vor der ersten Listung sind die $WEPE-Coins über die Website von Wall Street Pepe und die App Best Wallet käuflich. Durch die Partnerschaft mit der schnell wachsenden Geldbörsen-Anwendung könnte das Projekt zusätzlich profitieren, wie es bereits bei anderen, wie Catslap und Pepe Unchained, zuvor beobachtet wurde.

Neueste Information über Wall Street Pepe erhalten Sie auf X und Telegram sowie der Website.

