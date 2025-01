Die Meta Platforms Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Aufwärtstrend an der NASDAQ, wobei der Kurs um 0,8 Prozent auf 617,73 USD zulegte. Im Tagesverlauf erreichte das Papier zwischenzeitlich sogar einen Höchststand von 621,17 USD, nachdem es bereits mit einem soliden Kurs von 618,00 USD in den Handel gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf 485.638 Aktien, was das anhaltende Interesse der Investoren am Technologiegiganten unterstreicht.

Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial

Die positive Entwicklung wird durch optimistische Analystenprognosen gestützt, die im Durchschnitt ein Kursziel von 663,71 USD für die Meta-Aktie ausgeben. Diese Einschätzung basiert unter anderem auf den starken Quartalszahlen des Unternehmens, die einen deutlichen Gewinnsprung von 4,50 USD auf 6,20 USD je Aktie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aufzeigten. Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und stieg um beachtliche 18,87 Prozent auf 40,59 Milliarden USD. Bemerkenswert ist zudem, dass die Aktie noch Potenzial nach oben hat, da das 52-Wochen-Hoch von 638,40 USD nur etwa 3,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt.

Anzeige

Meta-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Meta-Analyse vom 21. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Meta-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Meta-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Meta: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...