Bitcoin korrigiert um 5%: Kurs fällt nach Allzeithoch auf 100.000 Dollar zurück

Der Bitcoin-Kurs erlebte heute eine deutliche Korrektur und fiel um über 5%, nachdem er zuvor ein neues Allzeithoch von 109.114 Dollar erreicht hatte. Die Bewegung wird von einigen Anlegern als vorübergehende Konsolidierung gewertet, während andere den Beginn einer größeren Korrekturphase befürchten.

Volatile Phase um Trumps Amtseinführung

Bitcoin durchlief in der vergangenen Woche eine außergewöhnlich volatile Phase. Nach dem Durchbruch der 100.000-Dollar-Marke erreichte der Kurs am 20. Januar, dem Tag von Trumps Amtseinführung, um 8:00 Uhr deutscher Zeit ein neues Allzeithoch von 109.114 Dollar.

Die Hoffnungen auf einen Durchbruch der 110.000-Dollar-Marke wurden jedoch enttäuscht, als sich der Amtsantritt als "Sell the News"-Ereignis herausstellte. Innerhalb von 24 Stunden fiel der Kurs um etwa 5% und erreichte zwischenzeitlich ein Tief von knapp über 100.000 Dollar.

Technische Analyse deutet auf kritische Phase hin

Kurstechnisch wäre es für Bitcoin entscheidend, die Erholung der letzten Stunden schnell fortzusetzen. Ein Scheitern an der 104.000-Dollar-Marke könnte einen erneuten Rücksetzer in Richtung 100.000 Dollar auslösen.

Im negativen Szenario sind auch Abwärtsbewegungen in Richtung 95.000, 90.000 oder sogar 80.000 Dollar denkbar. Andererseits könnte eine schnelle Umsetzung kryptofreundlicher Gesetzesänderungen durch Trump die Rallye wieder anfeuern, mit Kurszielen von 120.000 bis 150.000 Dollar für 2025.

Flockerz Presale nähert sich dem Ende

Der neue Meme Coin Flockerz (FLOCK) präsentiert sich als Community-orientierte Alternative mit einem innovativen Vote-to-Earn-Mechanismus. Das Projekt hat bereits über 11,5 Millionen Dollar im Presale eingesammelt.

Anleger haben noch etwas mehr als einen Tag Zeit, FLOCK zum rabattierten Festpreis von 0,0066883 Dollar zu erwerben. Zusätzlich bietet das Projekt eine attraktive Staking-Rendite von bis zu 257% pro Jahr, was das Interesse langfristiger Investoren weckt.

Direkt zur Flockerz Website

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.