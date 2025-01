Trump will die USA wieder groß machen - aber er wird viele seiner Versprechungen nicht einlösen können. Aber dennoch: nicht alles, was Trump vorhat, ist schlecht. Dagegen macht die EU und vor allem Deutschland so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann! Marktgeflüster Teil 2 hier: https://www.youtube.com/watch?v=0WVR9UjqkLc

Den vollständigen Artikel lesen ...