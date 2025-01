Dynacor Group Inc. (TSX-DNG) ("Dynacor" oder das "Unternehmen"), ist ein internationales Unternehmen für die Verarbeitung von Golderz, das für ASMs (artisanal and small-scale miners kleine Bergbaubetriebe) tätig ist. Heute hat das Unternehmen einen ungeprüften Umsatz aus dem Verkauf von Gold von $30,2 Millionen für Dezember 2024 sowie einen Rekordumsatz von $284,4 Millionen für das Gesamtjahr 2024 bekannt gegeben.

Highlights des Jahres

Rekordjahresumsatz von $284,4 Millionen (C$389,5 Millionen) (1) im Vergleich zu $250,2 Millionen (C$337,6 Millionen) ein Anstieg von 13,7 gegenüber dem Vorjahr Umsatz im oberen Bereich unserer Vorhersage für 2024 zwischen $265 und $285 Millionen.

von $284,4 Millionen (C$389,5 Millionen) im Vergleich zu $250,2 Millionen (C$337,6 Millionen) ein Anstieg von 13,7 gegenüber dem Vorjahr Der Anstieg von $34,2 Millionenoder +13,7 % gegenüber dem Vorjahr ist auf den Anstieg des Verkaufspreises um 21,2 zurückzuführen. Gleichzeitig sank jedoch der Umfang der Verkäufe, da Erz mit einem geringeren Gehalt verarbeitet wurde.

Monatliche Highlights

Der durch Gold erzielte Umsatz belief sich auf $30,2 Millionen (C$42,9 Millionen) im Dezember 2024 verglichen mit $20,3 Millionen (C$27,3 Millionen) im Dezember 2023.

Der höhere Umsatz von $9,9 Millionen oder +48,8 versus Dezember 2023 ist bedingt durch einen Anstieg sowohl des Preises (+34,0 %) als auch der Menge (+14,8 %).

Im Dezember lag der durchschnittliche Preis von Gold bei $2.626 pro Unze im Vergleich zu $2.024 pro Unze im Dezember 2023.

Das Werk Veta Dorada verarbeitete im Dezember 2024 lediglich 12.200 Tonnen an Erz (kumulativ zusätzlich zu 150.000 Tonnen), da die jährliche Wartung der Anlagen vor dem Beginn des neuen Jahres durchgeführt wurde.

Das Unternehmen wird seine Vorhersage für 2025 im Februar veröffentlichen, und die Finanzergebnisse 2024 Ende März vorlegen.

(1) Umrechnung des Umsatzes auf der Grundlage des durchschnittlichen monatlichen Wechselkurses.

Über Dynacor

Dynacor mit Hauptsitz in Montreal, Kanada, ist ein industrieller Verarbeiter von Golderz, der Dividende zahlt. Das Unternehmen produziert Gold durch die Verarbeitung von Erz, das von ASM erworben wird. Dynacor betreibt sein Geschäft in Peru. Dort haben Management und die Verarbeitungsteams jahrzehntelang mit ASM-Minenbetreibern zusammengearbeitet. Dynacor besitzt selbst eine Goldgrube (Tumipampa) im Bezirk Apurimac.

Das Unternehmen plant, seine Geschäftstätigkeit in andere Gerichtsbarkeiten auszuweiten.

Dynacor stellt Gold umweltfreundlich und sozialverträglich her durch das PX IMPACT® Goldprogramm. Eine wachsende Anzahl von Unternehmen aus den Branchen Juweliere, Uhrenhersteller und Investments zahlen an unseren Kunden und strategischen Partner einen geringen Aufschlag für dieses PX IMPACT® Gold. Dieses Geld fließt direkt in Bildungs- und Gesundheitsprogramme der Kommunen, in denen unsere Betreiber von kleinen Goldminen leben.

Dynacor wird am Toronto Stock Exchange unter dem Ticker DNG gehandelt und ist im 2024 TSX30 notiert. Der TSX30 ist ein jährliches Ranking der innerhalb von drei Jahren 30 am besten abschneidenden Unternehmen am Toronto Stock Exchange (TSX).

Zukunftsgerichtete Aussage

Bestimmte Aussagen dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtet und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, durch die die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von Dynacor oder der Branche wesentlich von den Ergebnissen und Leistungen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit erwähnt werden. Diese Aussagen beruhen auf der derzeitigen Einschätzung des Managements im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und Geschäftsergebnisse am Datum dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

