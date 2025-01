Krypto News: Ist der Hype von TRUMP und MELANIA schon vorbei?

Am gestrigen Montag hat Donald Trump sein Amt als 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika angetreten. Der Bitcoin hat mit einem Anstieg auf 109.114 US-Dollar und damit einem neuen Allzeithoch reagiert. Dennoch wurde ein großer Teil des Anstiegs bereits gestern wieder abverkauft. Und auch die beidem offiziellen Meme-Coins des Präsidenten-Ehepaars $TRUMP und $MELANIA sind in eine Korrektur gelaufen. Ist das etwa schon das Ende der Erfolgsgeschichte der beiden Coins?

($TRUMP ist wieder hinter $SHIB zurückgefallen, nachdem er den zweitgrößten Meme-Coin kurzzeitig überholt hatte - Quelle: coinmarketcap.com)

Wird $TRUMP bald die nächste Rallye starten?

Nach dem gewaltigen Anstieg von $TRUMP direkt nach dem Launch am Samstag markierte der Kurs von $TRUMP am Sonntag sein vorläufiges Allzeithoch bei 75,35 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung des offiziellen Trump Meme-Coins überstieg dabei zeitweise 13 Mrd. US-Dollar, wodurch $TRUMP sogar $SHIB überholte und kurzzeitig der 2. größte Meme-Coin war. Aktuell notiert der Kurs von $TRUMP 41 Prozent unter seinem vorläufigen Allzeithoch und scheint sich heute in seiner Korrektur zu stabilisieren.

(Der Kurs von $TRUMP hat seit seinem vorläufigen Allzeithoch fast 41 Prozent verloren - Quelle: Tradingview.com)

Obwohl sich der Kurs von $TRUMP derzeit stabilisiert, ist fraglich, ob der Hype um den Coin wieder aufflammen wird. Wahrscheinlich wird $TRUMP sich für längere Zeit einen Platz unter den größten Meme-Coins sichern. Da sich die Marktkapitalisierung von $TRUMP allerdings schon auf einem so gigantischen Niveau befindet, ist es unwahrscheinlich, dass $TRUMP höhere Gewinne als x2 oder x3 erzielen könnte.

Ist $MELANIA schon entzaubert?

Noch deutlicher als die Korrektur in $TRUMP war die in $MELANIA. Nachdem Donald Trump am vergangenen Samstag seinen offiziellen Meme-Coin gelauncht hatte, folgte am Tag danach direkt seine Ehefrau Melania. Auch dieser Coin erzielte binnen 24 Stunden eine Marktkapitalisierung von über 2 Mrd. US-Dollar. Damit wurde $MELANIA ebenfalls blitzschnell zu einem der größten Meme-Coins. Allerdings war die Korrektur im Coin von Donald Trumps Ehefrau noch einmal deutlich härter als in $TRUMP.

(Nach dem Allzeithoch von $MELANIA ist der Kurs stark korrigiert - Quelle: tradingview.com)

Ebenfalls innerhalb von 24 Stunden explodierte $MELANIA und bildete bei 13,73 US-Dollar ein Allzeithoch. Seitdem ist der Kurs des Coins allerdings um satte 70 Prozent eingebrochen. Das könnte einerseits natürlich eine gute Einstiegsgelegenheit bilden. Andererseits ist der Coin natürlich sehr volatil, wie man am bisherigen Chartbild sieht, und damit auch hochriskant. Anleger könnten derzeit also bei einigen anderen Coins höhere Renditen bei geringerem Risiko erzielen.

Könnten Anleger bei diesem Coin höhere Gewinne erzielen als bei $TRUMP und $MELANIA?

In wenigen Stunden endet eines der erfolgreichsten ICOs der vergangenen Monate. Flockerz ist ein neuer Meme Coin, der erst in Kürze an den Kryptobörsen handelbar sein wird und schon jetzt die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich zieht. Mit Flockerz ($FLOCK) könnten Anleger die Chance haben, binnen weniger Tage Gewinne von x15 und mehr zu erzielen. Schon in den letzten Wochen ist die Nachfrage nach den $FLOCK-Token regelrecht explodiert. Deshalb ist die Vorverkaufssumme in den letzten Tagen auf 11,82 Mio. US-Dollar explodiert. Auch die Community umfasst mittlerweile mehr als 38.000 Anleger.

(In wenigen Stunden endet das äußerst erfolgreiche ICO von Flockerz - Quelle: flockerz.com)

Bei Coins in einem Initial Coin Offering haben Anleger die Chance, Token zu einem günstigen Vorverkaufspreis zu kaufen. Das bedeutet, dass das Gewinnpotenzial deutlich höher ist als bei Coins, die bereits stark gestiegen sind. Im Fall von Flockerz ist der Preis sogar noch reduziert, sodass sich bis zum Listing an den Börsen schon ein erster Buchgewinn ergibt. Allerdings schließt sich das Zeitfenster und das auch noch sehr schnell. Nur noch 18 Stunden haben Anleger Zeit, um in Flockerz zu investieren. Danach wird Flockerz an den Krypto-Börsen gelauncht, und es ist sehr wahrscheinlich, dass der Kurs des Coins nie wieder so tief stehen wird wie heute.

Jetzt noch für kurze Zeit $FLOCK im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.