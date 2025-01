KI-Agent Mind of Pepe identifiziert frühzeitig Chancen wie $TRUMP

Während der $TRUMP-Coin innerhalb von nur wenigen Stunden einen Anstieg von 0,18 USD auf bis zu 75,83 USD in Höhe von 41.474 % verzeichnete, hat der neue KI-Agent Mind of Pepe mit seinem Vorverkauf schon über die ersten sechs Tage 2,82 Mio. USD eingeworben. Dabei kommt der $WEPE-Coin auf ein tägliches Verkaufstempo von annähernd 500.000 USD.

Zurückzuführen ist das große Interesse an dem Vorverkauf vor allem auf das revolutionäre Potenzial der KI-Agenten und das größere Wertversprechen im Vergleich zur grauen Masse des Sektors. Zudem werden sie die Art und Weise, wie wir arbeiten und handeln disruptieren, weshalb einige Investments sie als eine Art Arbeitslosenschutzversicherung betrachten.

Zu einigen der Besonderheiten von Mind of Pepe zählen unter anderem die Hive-Mind-Analysen, welche in Echtzeit erfolgen und die neuesten Krypto-Trends noch vor dem Einstieg der Mainstreet identifizieren sollen. Durch die Integration unterschiedlicher DeFi-Dienste sind auf diese Weise auch weitere Funktionen wie Handelsroboter und mehr möglich.

Dabei entwickelt das Team einen der schnellsten Trendindikatoren für den Kryptomarkt, welcher noch vor dem Erscheinen der Nachrichten über die neuesten Entwicklungen berichten kann. Die später einsteigenden Käufer wirken sich dann wiederum tendenziell unterstützend für die Nutzer von Mind of Pepe aus.

Aufgrund dessen und der zusätzlichen Funktionen ist auch mit einer besonders viralen Entwicklung zu rechnen. Zudem ist es somit denkbar, dass er bei einer stärkeren Beachtung eine Art selbsterfüllende Prophezeiung ermöglicht, was sich wiederum positiv auf die Gewinne der Nutzer auswirken kann.

Mind of Pepe ermöglicht schnelle Echtzeit-Trendanalysen

Der schnelle Aufstieg und Fall des Memecoins $TRUMP zeigt, dass es sich bei dem offiziellen Memetoken von Trump um eine sehr vielversprechende Chance gehandelt hat, die zumindest kurzzeitig besonders stark steigen kann.

Trotz dieser "Sicherheit" haben viele Kryptoinvestoren den Coin erst zu spät entdeckt und die lebensverändernde Rendite liegen gelassen. Dies soll sich künftig jedoch mithilfe der Hive-Mind-Analysen von Mind of Pepe ändern.

Dabei macht es sich das Wissen und die Aufmerksamkeit des Kollektivs zunutze, um eine höhere Effizienz als ein Individuum zu erreichen. Durch seine kontinuierliche Weiterentwicklung werden seien Fähigkeiten für die Identifizierung zudem immer besser.

Im Gegensatz zu Memecoins wie $TRUMP, die aus ihrer Nutzlosigkeit ihr Markenzeichen machen, handelt es sich bei Mind of Pepe um eine vollständig andere Art von Memetoken. So will das Team auf diese Weise den ansonsten nutzlosen Frosch Pepe zukunftssicher aufstellen, damit er wieder $TRUMP von dem dritten Platz des Memecoin-Sektors verdrängen kann, der über ein Jahr von Pepe verteidigt wurde.

Laut den Aussagen von einigen Kryptoexperten würde es sich bei fast allen KI-Agenten um Betrug handeln und einige von diesen sogar von Menschen gesteuert werden. Allerdings soll bei Mind of Pepe eine besonders fortschrittliche KI sein, welche vollständig autonom operiert - vergleichbar mit einem echten Menschen.

Mit seinen fortschrittlichen Algorithmen werden die sozialen Medien analysiert und auf die neuesten Trends hingewiesen. Damit Interessierte diese wertvollen Markteinblicke erhalten, benötigen sie allerdings ausreichend $MIND-Coins. Dadurch wird wiederum für eine natürliche Nachfrage und tendenziell steigende Preise gesorgt, wobei sich dies insbesondere währende eines Bärenmarktes unterstützend auswirkt.

Darüber hinaus soll Mind of Pepe eine eigene Wallet kontrollieren und mit anderen DeFi-Diensten sowie mehr interagieren. Deshalb lassen sich theoretisch die On-Chain-Daten anderer Blockchains sowie einige Parameter mehr bei den Analysen berücksichtigen, um noch bessere Ergebnisse zu erhalten.

Mind of Pepe wird unterschiedliche Social-Media-Konten auf beispielsweise X und Telegram kontrollieren. Durch diesen vielseitigen Ansatz kann er eine deutlich höhere Reichweite erzielen, was ihn von den meisten anderen KI-Agenten abgrenzt.

https://twitter.com/MINDofPepe/status/1881360982955708540

Chance von Memecoins wie $TRUMP soll mit Mind of Pepe schnell erkannt werden

Dass der $TRUMP-Coin keinen Sinn hat, stimmt nicht ganz. Denn erfolgreiche Memecoins werden als Monetarisierungsmöglichkeit für Internetmomente und Stimmungsmessungen für bestimmte Themen erachtet. Im Falle von $TRUMP dient er als eine Art Meinungsbarometer für die Popularität von Donald Trump.

KI-Agenten wie Mind of Pepe können diese latenten Werte erschließen und als ein Hebel für die Trading-Gewinne genutzt werden. Dies erreicht der KI-Agent durch die kontinuierliche Überwachung der Community sowie die Einbringung seiner eigenen Gedanken.

Somit soll er Trends und deren mögliche Auswirkungen vorhersagen können. Dabei können viele Daten wie die Ergebnisse der Vorwahlen oder die zu erwartenden Reaktionen der führenden Politiker der Welt auf Trumps Äußerungen analysiert werden.

Neben diesen lassen sich aber auch weitere Parameter einbeziehen. Dies sind etwa Handelsmetriken wie Volumen, Preise und zahlreiche weitere Indikatoren. Dennoch sollte Mind of Pepe nicht nur mit einem einfachen Trading-Bot verwechselt werden.

Schließlich müssen diese eingestellt und gewartet werden. Stattdessen soll der KI-Agent auch über die nötige Intelligenz und Flexibilität verfügen, um all dies automatisch auszuführen und für die Nutzer einen besonders hohen Komfort zu bieten.

Dabei ist Mind of Pepe dazu in der Lage, viele ansonsten nicht zusammenhängende Aufgaben und Verfahren zu einem maßgeschneiderten Prozess zu kombinieren. So wäre beispielsweise das Auslesen von Websitedaten, die Entnahme der gewünschten Information und eine Weiterverarbeitung dieser möglich, wie ein Investment in ein DeFi-Protokoll mit einer Mindesthöhe an Zinsen.

Dann könnte er die erzielten Einnahmen an seine Community aus Tokeninhabern ausschütten. Somit müssten diese nicht einmal mehr selbst die Handelssignale umsetzen. Den Fähigkeiten von Mind of Pepe sind mit Ergänzungen praktische keine Grenzen gesetzt, insbesondere, da dieser kontinuierlich verbessert werden soll.

Mind of Pepe könnte wie ai16z 12.510 % steigen

Mind of Pepe startet bereits zu Beginn mit einem vielversprechenden Konzept. Allerdings könnte es noch deutlich mehr zur Verfügung stellen, wie eine eigene Infrastruktur für KI-Agenten. Somit könnte es auch deutlich stärker skalieren und eine ähnliche Entwicklung wie der Coin $AI16Z hinlegen. Dieser hat seit seinem Start sensationelle 12.510 an Wert gewonnen.

Andere Kryptowährungen aus dem Sektor der KI-Agenten wie Virtuals Protocol und Artificial Superintelligence Alliance haben Marktkapitalisierung in Milliardenhöhe erlangt, was auch für Mind of Pepe mit seinem attraktiven Wertversprechen schon bald möglich ist. Dabei ist $VIRTUALS seit seinem Start um 26.392 % gestiegen.

Neben einem solchen Steigerungspotenzial bietet Mind of Pepe seinen treuen Anlegern über das Staking-Verfahren eine attraktive Rendite, welche zusammen mit den Kursanstiegen sogar noch einmal deutlich höher ausfallen kann. Dennoch können selbst mit den aktuellen 728 % schon die Kursanstiege der wenigsten Kryptowährungen mithalten.

Kaufen lassen sich die $MIND-Coins im Vorverkauf über die Internetseite von Wall Street Pepe oder die Best Wallet, welche Sie im Google Play Store und Apple App Store finden. Dabei werden unterschiedliche Kryptowährungen und Fiatwährungen akzeptiert, wobei Sie die größte Flexibilität und die meisten Vorteile über die Best Wallet erhalten.

Wenn Sie keine neuen Informationen über Mind of Pepe verpassen und mit der Gemeinschaft oder dem KI-Agenten interagieren wollen, können Sie dies über die sozialen Medien wie X und Telegram. Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Website des Projekts.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.