Schauspieler John David Washington stellt den neuen TOM FORD Signature-Duft Bois Pacifique in einer Kampagne vor, die die Vitalität und Freiheit des furchtlosen Selbstausdrucks verkörpert.

TOM FORD Bois Pacifique Campaign starring John David Washington. Photo Credit: David Sims

Als von der SAG und Golden Globe nominierte Schauspieler hat Washington seine eigene Geschichte durch Disziplin, Ausdauer und den Wunsch, sich selbst und sein Handwerk ständig herauszufordern, geschrieben. Washington änderte seinen Karriereweg, um seiner langjährigen, aber verleugneten Leidenschaft für die Schauspielerei nachzugehen. Er war entschlossen, sich eine neue Identität zu schaffen und fand 2015 erstmals seinen Platz in der HBO-Erfolgsserie "Ballers", gefolgt von einer Hauptrolle in Spike Lees "BlacKkKlansman", die auf dem Filmfestival in Cannes Premiere feierte und ihm Nominierungen für den Golden Globe, den SAG und den NAACP Image Award einbrachte. Nachdem er die Aufmerksamkeit der prominentesten Autorenfilmer der Branche auf sich gezogen hatte, spielte er in Christopher Nolans "Tenet", Sam Levinsons "Malcolm Marie", David O. Russells "Amsterdam" und Gareth Edwards' "The Creator". Derzeit spielt er in der Verfilmung von August Wilsons "The Piano Lesson" für Netflix, nachdem er zuvor die Rolle des "Boy Willie" in der gefeierten Broadway-Wiederaufnahme 2022 übernommen hatte. Diese transformativen Rollen haben Washington als Schauspieler, der ein modernes Hollywood-Gespräch anführt, gefestigt.

Die Kampagne wird von David Sims fotografiert, einer filmischen Vignette eines Schriftstellers auf einer Reise. Die Bilder und das Video der Kampagne, die am 21. Januar 2025 startet, zeigen Washington, wie er in die Pracht von Big Sur in Nordkalifornien eintaucht. Seine Neugier und das Versprechen grenzenloser kreativer Freiheit locken ihn näher an ein Ziel, das von atemberaubendem Licht und Transzendenz geprägt ist. Das Streben nach innerem Frieden führt Washington auf eine epische Reise an einen Ort, an dem tiefgreifende Schönheit und Selbstfindung zusammenkommen ein Ort, an dem er sich in der Kraft der uralten Mammutbäume wiederfindet.

Bois Pacifique ist ab Januar erhältlich und erforscht die unendliche Freiheit inmitten der majestätischen Elemente der Natur. Sandelholz, Zedern- und Eichenholzfacetten bilden den Wald von Bois Pacifique. Die Essenz von Kardamom, leuchtendem Akigalawood und aromatischem Kurkuma zaubern eine strahlende Sinnlichkeit, die von den erdigen Hölzern ausgeht. Bois Pacifique ist eine holzig-würzige Kreation, die ihrer Inspiration wahrlich gerecht wird.

