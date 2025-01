Audiencerate, ein innovatives Technologieunternehmen und Marktführer bei der Entwicklung erweiterter Lösungen für digitales Marketing (MarTech) und Onlinewerbung (AdTech), gibt die Unterzeichnung einer Partnerschaftsvereinbarung mit V-Valley bekannt, einem Unternehmen der Esprinet Group mit Schwerpunkt auf dem Vertrieb von Advanced Solutions. Dank der Partnerschaft mit Microsoft ist Audiencerate führend bei der Integration von künstlicher Intelligenz und Cloud-Computing zur Optimierung von Marketing- und Werbestrategien.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250121273796/de/

Auf der Grundlage dieser Vereinbarung stellt V-Valley seinen Resellern die Marketing Data Platform (MDP) von Audiencerate bereit eine der modernsten Plattformen der Branche, die durch die Integration von Microsoft Azure- und CoPilot-Technologien dazu fähig ist, künstliche Intelligenz und Cloud-Computing zu integrieren, Marketingkampagnen zu optimieren und detaillierte Erkenntnisse für die Entscheidungsfindung zu liefern. Auf diese Weise können die Partner von V-Valley ihren Kunden Lösungen anbieten, um Marketingstrategien effizienter zu gestalten und zielgerichtete Marketingkampagnen zu erstellen.

Mit seiner hochspezialisierten Unternehmensstruktur und seinem umfangreichen Partnernetzwerk wird V-Valley Audiencerate beim Vertrieb und Ausbau seiner Marketing Data Platform in Südeuropa mit Schwerpunkt auf Italien unterstützen. Dabei wird eine breite Abdeckung und ein direkter Zugang zum Angebot gewährleistet.

Diese strategische Vereinbarung zwischen V-Valley und Audiencerate zielt darauf ab, kleine und mittelständische Unternehmen bei der Digitalisierung und Innovation zu unterstützen, den Zugang zu fortschrittlichen Technologien zu erleichtern und ihre digitale Transformation zu beschleunigen, indem die erforderlichen Tools bereitgestellt werden, um in einem zunehmend datengestützten Markt konkurrenzfähig zu bleiben.

Die Teams von V-Valley und Audiencerate werden gemeinsam Schulungen und technischen Support für Partner anbieten, um Endkunden ein tiefgreifendes Verständnis für das Potenzial der MDP und ihre praktischen Anwendungsbereiche im datengestützten Marketing zu vermitteln.

Marco Del Tongo, CEO bei Audiencerate, erklärt: "Audiencerate begrüßt die Zusammenarbeit mit V-Valley einem Partner, der die Vision des Unternehmens in Bezug auf Innovation und Wertschöpfung für Kunden teilt. Dank der Unterstützung durch V-Valley ist die Marketing Data Platform von Audiencerate für eine wachsende Zielgruppe zugänglich, wodurch die Einführung erweiterter Lösungen für Datenmanagement und Marketingstrategien erheblich vereinfacht wird. Zusammen mit den bewährten strategischen Partnerschaften mit Microsoft und Google und der Zusammenarbeit mit vertikalen Partnern ermöglicht diese Partnerschaft dem Unternehmen, seine führende Rolle im Marketing- und Werbesektor zu konsolidieren und seine Position nicht nur in Südeuropa, sondern weltweit zu stärken. Audiencerate ist bereit, die digitale Transformation kleiner und mittelständischer Unternehmen anzuführen und sie auf ihrem Weg in eine zunehmend datengesteuerte Zukunft zu unterstützen."

Luca Casini, Country Manager bei V-Valley in Italien, kommentiert: "Wir sind hocherfreut über diese neue Vereinbarung mit Audiencerate, die uns in die Lage versetzt, unseren Partnerkunden innovative Lösungen anzubieten und ihnen zu helfen, einen disruptiven Trend wie die künstliche Intelligenz aufzugreifen. Alle Voraussetzungen für eine solide und synergetische Partnerschaft liegen vor, die das Wachstum und die Innovation des KMU-Marktes positiv beeinflussen wird."

Informationen zu V-Valley

V-Valley sieht sich als Referenzanbieter auf dem Markt für Advanced Solutions mit einer umfangreichen Palette von Technologien on-prem und "as-a-Service" -, einer hochspezialisierten Unternehmensstruktur und einem erweiterten Dienstleistungsangebot für Branchenakteure. Die Unterstützung der Geschäftstätigkeit unserer Kunden ist unser Ziel und resümiert unseren Anspruch, Unternehmen bei der Verbesserung ihrer digitalen Transformationsprojekte zu unterstützen, die sich an Endnutzerunternehmen und Behörden richten. V-Valley verbindet die Erfahrung eines multinationalen Unternehmens mit der Agilität und Kenntnis des regionalen Marktes, um seinen Partnern effizient und individuell zu helfen. V-Valley ist Teil der Esprinet Group, einem führenden Distributor in Südeuropa und weltweit unter den Top 10. Das an der italienischen Börse notierte Unternehmen verzeichnete 2023 einen Umsatz von 4,0 Mrd. Euro, 30.000 aktive Kunden, 800 Portfoliomarken und mehr als 1.800 Mitarbeiter.

Informationen zu Audiencerate

Audiencerate ist ein innovatives Technologieunternehmen, das bei der Entwicklung zukunftsweisender Lösungen für digitales Marketing (MarTech) und Online-Werbung (AdTech) führend ist. Dank seiner Partnerschaft mit Microsoft als AI Cloud Partner und Mitglied des ISV Success Program ist Audiencerate Wegbereiter bei der Integration von künstlicher Intelligenz und Cloud-Computing zur Optimierung von Marketing- und Werbestrategien. In der globalen AdTech-Landschaft profiliert sich Audiencerate als Google Ad Technology Provider (ATP) und zertifizierter Data Provider und genießt einen einwandfreien Ruf durch die hohe Zuverlässigkeit und Qualität seiner Lösungen. Seine Marketing Data Platform (MDP) gilt als eine der innovativsten Plattformen der Branche. Sie entwickelt das Konzept der Customer Data Platform (CDP) weiter, um die Anforderungen an das Datenmanagement sicher und DSGVO-konform zu erfüllen, dank des Ansatzes "Privacy by Design". Mit dem Ziel, die Nutzung von Daten und künstlicher Intelligenz zu vereinfachen, unterstützt Audiencerate KMUs und Großunternehmen bei der Umsetzung datengestützter Marketingstrategien und wird so zum idealen Partner für die digitale Transformation und Innovation im Marketing. Audiencerate strebt an, ein Referenzunternehmen seines Segments zu werden und Unternehmen dabei zu helfen, in der komplexen Welt der Werbe- und Marketingtechnologie erfolgreich zu sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250121273796/de/

Contacts:

Audiencerate Ltd

Chief Product Marketing Officer

Claudio Codispoti

Tel.: +39 347 0488251

E-Mail: claudio.codispoti@audiencerate.com

V-Valley

Group Communication Manager

Esprinet S.p.A

Paola Bramati

Tel.: +39 02 404961

E-Mail: paola.bramati@esprinet.com