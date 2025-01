10 Aquapreneure aus über 270 Bewerbern ausgewählt

Gewinner präsentierten Innovationen von der PFAS-Vernichtung über Haushaltsfiltration bis hin zur naturbasierten Wasseraufbereitung

Finanzielle Unterstützung in Höhe von 1,75 Millionen CHF zur Skalierung von Initiativen verfügbar

Aquapreneur-Innovationsinitiative: 15 Millionen CHF für globale Wasserprobleme

HCL Group, ein führender globaler Mischkonzern, und UpLink, die Innovationsinitiative des Weltwirtschaftsforums für Unternehmen in der Frühphase, haben die Gewinner der Tackling Water Pollution Challenge bekannt gegeben, der dritten in einer Reihe von fünf Herausforderungen im Rahmen der fünfjährigen, mit 15 Millionen CHF dotierten Aquapreneur-Innovationsinitiative, die von der HCL Group ins Leben gerufen wurde. Die Bekanntgabe markiert einen bedeutenden Schritt in der laufenden Mission, die globalen Herausforderungen im Bereich Wasser durch bahnbrechende Innovationen und Unternehmertum anzugehen.

Roshni Nadar Malhotra, Chairperson of HCL Group, announces the winners of 'Tackling Water Pollution Challenge' under the Aquapreneur Innovation Initiative in Davos.

Nach der Auswertung von über 270 Einreichungen aus rund 60 Nationen wurden 10 Aquapreneure aus 9 Ländern für ihre innovativen Lösungen im Süßwasserbereich ausgewählt. Die diesjährigen Gewinner, die als "UpLink Top Innovators and Aquapreneurs" bezeichnet werden, spiegeln ein vielfältiges Spektrum an Fachwissen wider und zeigen das transformative Potenzial von Innovationen bei der Bekämpfung der Wasserverschmutzung weltweit. Die Gewinner teilen sich eine finanzielle Auszeichnung aus einem Pool von 1,75 Millionen CHF, die es ihnen ermöglicht, ihre Initiativen zu erweitern und ihre Wirkung zu verstärken. Zusätzlich zur finanziellen Unterstützung erhalten die Gewinner auch Zugang zu exklusiven Ressourcen, Mentoring und globalen Netzwerken, die von der HCL Group und UpLink bereitgestellt werden.

Die "Tackling Water Pollution Challenge" widmete sich der weltweiten Süßwasserproblematik, mit besonderem Schwerpunkt auf der Bekämpfung der Wasserverschmutzung. Zu den von den Gewinnern vorgestellten Lösungen gehörten innovative Fortschritte bei Filtersystemen, Abwasserbehandlung, Wiederverwendung von Brauchwasser und Technologien zur Überwachung der Wasserqualität.

Roshni Nadar Malhotra Vorsitzende der HCL Group hob die Rolle der Aquapreneur Innovation Initiative bei der Bewältigung von Herausforderungen im Zusammenhang mit Süßwasser hervor und sagte: "Wasserknappheit und -verschmutzung sind existenzielle Bedrohungen für die Menschheit und die Artenvielfalt. Die vor einigen Jahren ins Leben gerufene Aquapreneur Innovation Initiative zielt darauf ab, die innovativsten Start-ups und Scale-ups zu entdecken und zu unterstützen, die sich mit den dringendsten Wasserproblemen der Welt befassen. Die 20 Pionier-Start-ups, die in den beiden Vorjahren als Gewinner hervorgingen, haben gemeinsam immense Erfolge erzielt. Allein 2024 trugen sie dazu bei, über 12 Milliarden Liter Wasser einzusparen, was dem gesamten jährlichen Wasserverbrauch der Schweiz entspricht. Außerdem behandelten sie 3 Milliarden Liter Abwasser. Der von HCL bereitgestellte Zuschuss ermöglichte es ihnen, in neue Märkte zu expandieren, Pilotprojekte durchzuführen, die Kundenzahl zu erhöhen und die Produktion und den Betrieb zu steigern. Diese 20 Start-ups haben seit ihrem Beitritt zur Initiative 70 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht. Herzlichen Glückwunsch also an alle zehn diesjährigen Gewinner. Ich freue mich schon darauf, nächstes Jahr nach Davos zurückzukehren, um ihre Erfolge zu teilen!"

Olivier Schwab, Geschäftsführer des Weltwirtschaftsforums fügte hinzu: "Da die Herausforderungen im Bereich Wasser immer dringlicher werden, unterstreicht das anhaltende Engagement der HCL Group und von UpLink die Notwendigkeit gemeinsamer Innovationen zum Schutz der Süßwasserökosysteme. Die Initiative treibt nicht nur Geschäftsführer des Weltwirtschaftsforums, sofortige Lösungen, Investitionen und Partnerschaften mit mehreren Interessengruppen voran, sondern ebnet auch den Weg für eine nachhaltige Zukunft, in der sauberes, zugängliches Wasser für alle Realität ist. Durch die Unterstützung mutiger, skalierbarer Lösungen leisten wir einen entscheidenden Beitrag zur Bewältigung einer der größten globalen Herausforderungen unserer Zeit. Die Zusammenarbeit zwischen der HCL Group und UpLink setzt weiterhin einen globalen Maßstab dafür, wie Innovation groß angelegte, dauerhafte Veränderungen vorantreiben kann."

Wasserverschmutzung ist eine globale Herausforderung, da etwa 80 des weltweit anfallenden Abwassers unbehandelt in Flüsse, Seen und Ozeane geleitet werden. Dies führt jedes Jahr weltweit zu 485.000 vorzeitigen Todesfällen und kostet die Weltwirtschaft jährlich 260 Milliarden US-Dollar. Die Herausforderung der Wasserverschmutzung verschärft sich mit der Industrialisierung der Länder, wobei die chemische Kontamination von Süßwasserquellen in allen Industrieländern ein großes Problem darstellt. Dazu gehört auch der Anstieg von Mikroplastik und PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen), auch bekannt als "Forever Chemicals", in der Wasserversorgung, was eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellt.

Die Gewinner des Wettbewerbs "Tackling Water Pollution Challenge 2025"

Aquagga, USA, konzentriert sich auf die innovative Zerstörung von PFAS mithilfe seiner Hydrothermal-Alkaline-Treatment (HALT)-Technologie zur Umweltsanierung und Abwasserbehandlung.

konzentriert sich auf die innovative Zerstörung von PFAS mithilfe seiner Hydrothermal-Alkaline-Treatment (HALT)-Technologie zur Umweltsanierung und Abwasserbehandlung. Digital Paani, Indien, konzentriert sich auf die Verbesserung der operativen Exzellenz in der Wasseraufbereitung und die Bekämpfung von Wasserknappheit und -verschmutzung durch skalierbare Lösungen in unterversorgten Gebieten.

konzentriert sich auf die Verbesserung der operativen Exzellenz in der Wasseraufbereitung und die Bekämpfung von Wasserknappheit und -verschmutzung durch skalierbare Lösungen in unterversorgten Gebieten. Fluidion, Frankreich, fördert die Wasserintelligenz mit innovativen Probenahmelösungen, die die Verschmutzung und Wasserqualität in städtischen, natürlichen und industriellen Umgebungen überwachen.

fördert die Wasserintelligenz mit innovativen Probenahmelösungen, die die Verschmutzung und Wasserqualität in städtischen, natürlichen und industriellen Umgebungen überwachen. FREDsense, Kanada, bietet laborbasierte Wasserqualitäts-Testlösungen vor Ort an, die Versorgungsunternehmen und Umweltberatern genaue Echtzeitdaten für ein effektives Wassermanagement liefern.

bietet laborbasierte Wasserqualitäts-Testlösungen vor Ort an, die Versorgungsunternehmen und Umweltberatern genaue Echtzeitdaten für ein effektives Wassermanagement liefern. Fungi Life, Kolumbien nutzt Pilzbiotechnologie zur Herstellung nachhaltiger Inhaltsstoffe und strebt Netto-Null-Emissionen durch die Aufwertung von Abfällen aus der Agrarindustrie für ökologische Nachhaltigkeit an.

nutzt Pilzbiotechnologie zur Herstellung nachhaltiger Inhaltsstoffe und strebt Netto-Null-Emissionen durch die Aufwertung von Abfällen aus der Agrarindustrie für ökologische Nachhaltigkeit an. Mimbly, Schweden optimiert die Wasserressourcen in der Wäschereiindustrie durch innovative Recycling- und Filtrationslösungen und fördert Nachhaltigkeit durch fortschrittliche Wasserspartechnologien.

optimiert die Wasserressourcen in der Wäschereiindustrie durch innovative Recycling- und Filtrationslösungen und fördert Nachhaltigkeit durch fortschrittliche Wasserspartechnologien. Oxyle, Schweiz, bietet eine wirtschaftliche, nachhaltige Lösung für die PFAS-Kontamination, indem PFAS vollständig aus dem Wasser entfernt werden, wodurch Industrie- und Umweltsanierungsunternehmen in die Lage versetzt werden, Kontaminationen wirksam zu bekämpfen.

bietet eine wirtschaftliche, nachhaltige Lösung für die PFAS-Kontamination, indem PFAS vollständig aus dem Wasser entfernt werden, wodurch Industrie- und Umweltsanierungsunternehmen in die Lage versetzt werden, Kontaminationen wirksam zu bekämpfen. SENTRY, Kanada, ist eine Plattform zur Überwachung biologischer Aktivitäten und der Wasserqualität, die eine einzigartige Bioelektrodensensor-Technologie zur Echtzeit-Überwachung der mikrobiellen Leistung in Abwasserbehandlungssystemen einsetzt.

ist eine Plattform zur Überwachung biologischer Aktivitäten und der Wasserqualität, die eine einzigartige Bioelektrodensensor-Technologie zur Echtzeit-Überwachung der mikrobiellen Leistung in Abwasserbehandlungssystemen einsetzt. Syrinx, Australien, bietet mit seinem naturbasierten "Wetland-in-a-Box"® (EnPhytoBox) innovative Wasseraufbereitungslösungen an, die der Wasserverschmutzung entgegenwirken und die Klimaresilienz stärken, insbesondere in der Landwirtschaft.

bietet mit seinem naturbasierten "Wetland-in-a-Box"® (EnPhytoBox) innovative Wasseraufbereitungslösungen an, die der Wasserverschmutzung entgegenwirken und die Klimaresilienz stärken, insbesondere in der Landwirtschaft. WASE, Großbritannien, behandelt Industrieabwässer vor Ort und unterstützt Kunden dabei, Vorschriften einzuhalten, die Bioenergieerzeugung zu maximieren und den Bedarf an Wärmeenergie durch nachhaltige, wirtschaftlich tragfähige Lösungen zu dekarbonisieren.

Zusätzlich zu den finanziellen Auszeichnungen erhalten die Gewinner die Möglichkeit, an Veranstaltungen und Projekten teilzunehmen, die vom Weltwirtschaftsforum und seinen Partnern geleitet werden. Diese Möglichkeiten bieten eine unschätzbare Unterstützung bei der Skalierung ihrer Unternehmungen und gewährleisten nachhaltige und wirkungsvolle Lösungen für Wasserprobleme.

Seit ihrer Gründung hat die Aquapreneur Innovation Initiative bemerkenswerte Fortschritte bei der Bewältigung globaler Süßwasserprobleme erzielt. Die finanzielle Unterstützung hat es den Gewinnern ermöglicht, Innovationen zu entwickeln, die Produktion zu steigern und in neue Märkte zu expandieren. Die Initiative hat auch Fortschritte in den Bereichen Wasserschutz, Abwasserbehandlung, Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Schaffung von Arbeitsplätzen vorangetrieben. Bis heute haben die Top-Innovatoren insgesamt über 70 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln für die Skalierung ihrer Innovationen aufgebracht.

Die fortlaufende Zusammenarbeit zwischen der HCL Group und UpLink unterstreicht ihr gemeinsames Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation und ebnet den Weg für eine Zukunft, in der Süßwasserressourcen verantwortungsvoll und effektiv bewirtschaftet werden.

Über UpLink

UpLink ist die Innovationsinitiative des Weltwirtschaftsforums für die Frühphase, die Ökosysteme aufbaut, die zielstrebigen Unternehmern in der Frühphase ermöglichen, ihr Unternehmen für die Märkte und Volkswirtschaften zu skalieren, die für eine klimaneutrale, naturfreundliche und gerechte Zukunft unerlässlich sind.

UpLink hat bisher mehr als 50 Wettbewerbe durchgeführt, um Innovationen zu fördern, und über 500 Jungunternehmer mit innovativen Lösungen in kritischen SDG-Bereichen wie Süßwasser, Gesundheit, Lebensmittel, Ozeane, Kunststoffe, Bildung, Klima und mehr ausgewählt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://uplink.weforum.org

Über die HCL Group:

Die HCL Group wurde 1976 als eines der ersten IT-Garagen-Start-ups Indiens gegründet und ist ein Pionier des modernen Computing mit vielen Innovationen, darunter die Einführung des 8-Bit-Mikroprozessor-basierten Computers 1978, lange vor seinen globalen Mitbewerbern. Heute ist die HCL Group in verschiedenen Sektoren vertreten, darunter Technologie, Gesundheitswesen und Talentmanagementlösungen, und umfasst drei Unternehmen HCL Infosystems, HCLTech und HCL Healthcare. Das Unternehmen erwirtschaftet mit 220.000 Mitarbeitern in 60 Ländern einen Jahresumsatz von über 13,8 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.hcl.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250121886852/de/

