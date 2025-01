© Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die Analysten von Berenberg Research sehen jüngste Verkaufsempfehlungen für die Aktien von Siemens Energy kritisch. Die Bank ist komplett anderer Ansicht.Herausforderungen in der Windsparte von Siemens Gamesa und eine angeblich überbewertete Aktie seien zum Teil falsch interpretiert worden, so Berenberg-Analysten. "Wir sind nicht der Meinung, dass die Probleme von Gamesa schlecht verstanden oder nicht eingepreist werden", heißt es in der Analyse. Der Markt bewerte die Sparte mit etwa 15 Milliarden Euro, was in anderen Analysen unzureichend berücksichtigt worden sei. Vergleich mit GE Vernova Berenberg vergleicht Siemens Energy mit GE Vernova - insbesondere hinsichtlich der Größe, des …