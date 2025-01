Der Goldpreis hat in dieser Woche weiter an Fahrt gewonnen. Am Dienstag gelang der Sprung über einen wichtigen Doppel-Widerstand. Nun rückt das Allzeithoch von Ende Oktober 2024 ins Visier. Weniger als 40 Dollar fehlen noch bis zu einer neuen Rekordmarke. In Euro hat der Goldpreis bereits Ende vergangener Woche ein neues Allzeithoch markieren können.Einen deutlichen Satz nach oben hat der Goldpreis am Dienstag vollziehen können. Dabei gelang der Ausbruch über den Doppelwiderstand, der aus den Zwischenhochs ...

